利用面向本地和云工作负载的 IBM Storage 解决方案，加快企业备份和恢复流程，以帮助快速检索数据和恢复 IT 服务。
IBM Storage 备份和恢复解决方案可统一工作负载保护，提供网络安全功能，帮助保护关键数据免受勒索软件和其他数据安全威胁，防止数据丢失，提供有效管理备份副本的能力，并实现经济高效的基础架构管理。
我们的存储服务包括针对 VMware 虚拟机、云备份、SaaS、本地工作负载以及 Windows、Mac、Linux 等操作系统的工作负载支持。IBM Storage 解决方案可以帮助您构建和实现组织所需的数据弹性，从而保障业务连续性。
由 IBM Lab Services 实施的 IBM FlashSystem® Cyber Vault 解决方案旨在帮助加快网络攻击检测和恢复的速度，并防止数据丢失。该解决方案持续运行，使用标准数据库工具和自动化软件来监控由 Safeguarded Copy 创建的快照。通过检查这些 Safeguarded Copy 快照，以立即发现恶意软件或勒索软件导致的更改或损坏，IBM FlashSystem® 可作为恢复解决方案的核心部分，帮助将网络攻击恢复时间从几天缩短到几个小时。
了解存储的作用：应对保障网络弹性面临的挑战。
利用 IBM Storage FlashSystem 实现网络弹性。演示
借助数据弹性存储来检测和预防内外部威胁，并从中恢复
《基于 NIST 安全框架的网络弹性评估工具 (CRAT)》是一个两小时的免费研讨会，可帮助您评估组织当前的数据保护状态、识别差距并确定数据安全优劣势。输出是一组建议，可用于构建有效的网络和数据弹性计划，帮助您避免停机时间、保护端点以及任务关键型数据和应用程序。
通过将多个备份解决方案和存储服务整合到一个平台中，来降低备份和恢复基础架构的成本，有助于减少停机时间并提高数据安全性。
利用节能磁带存储或本地运行的软件定义超大规模存储解决方案，克服系统故障，为关键数据提供额外的保护层。
借助完整的增量备份和恢复软硬件解决方案，加快数据备份的完成速度，这些解决方案有助于减少中断，令 IT 数据中心团队能够专注于战略任务。
经过简化而且易于访问的解决方案，包括自助式门户网站，可在用户所需的时间和位置为其提供副本，而无需创建不必要的副本或在宝贵的存储设备上保留未使用的副本。
借助适用于 Microsoft、Salesforce 和 Google Cloud 工作负载的云备份和恢复解决方案，让您能够控制云备份和恢复操作的频率、时间和粒度，以提高数据弹性，从而保护您的 SaaS 数据。
为混合云环境中的 VMware 虚拟机、Windows® 文件系统、数据库、应用程序和容器等端点提供数据保护、备份服务和灾难恢复的存储服务解决方案，支持大部分操作系统。
借助自动故障转移、数据重建、扩展和重新平衡的能力，并利用业界领先的对象存储器，为 AI 和备份数据创建自己的数据湖。
通过磁带解决方案增强数据弹性和勒索软件防护，将数据与局域网物理隔离，从而提高恢复解决方案的有效性。
使用不可变篡改的存储来保护您的任务关键型数据免受勒索软件和其他网络安全威胁，并防止修改或删除生产数据，从而实现业务连续性目标。
Micro Strategies 使用 IBM Storage 产品服务组合创建了 DataVault，这是一种可帮助客户快速识别网络攻击并从中恢复过来的托管安全服务。
Data Action 利用高性能 IBM FlashSystem 存储来托管其 IBM QRadar SIEM 解决方案。 该部署对其安全运营中心 (SOC) 分析安全威胁的能力产生了巨大影响。
进行评估，看看贵组织是否准备好面对可能中断正常业务运营、导致宝贵数据丢失以及损害客户利益和企业声誉的网络威胁。
随着勒索软件的不断泛滥，从小型企业一直影响到大型企业，数据保护已成为许多组织的首要任务。深入了解 IBM 网络弹性解决方案 Cyber Vault 的四个关键组件，以及存储在弹性方面发挥的重要作用。
IBM Storage Defender 可以帮助您在整个企业工作负载中构建数据弹性。这包括监控工具、保护和勒索软件及其他网络安全威胁的检测，以及跨主要和辅助存储自动执行数据备份和数据恢复工作流程。
了解 IBM® QRadar® 和 Safeguarded Copy 功能如何能快速检测早期安全威胁。早期检测可以强化您的数据保护防御，并在发生网络攻击时加快关键数据的恢复，从而提高数据安全性和数据弹性。
了解 IBM FlashSystem Safeguarded Copy 功能如何支持您创建具有网络弹性的自动备份副本，以进行数据恢复。
现可为 SAP HANA、Epic Healthcare、Microsoft 365 和 Salesforce 提供额外的数据保护。