高级副本数据管理 经过简化而且易于访问的解决方案，包括自助式门户网站，可在用户所需的时间和位置为其提供副本，而无需创建不必要的副本或在宝贵的存储设备上保留未使用的副本。

具有数据保护功能的云备份解决方案 借助适用于 Microsoft、Salesforce 和 Google Cloud 工作负载的云备份和恢复解决方案，让您能够控制云备份和恢复操作的频率、时间和粒度，以提高数据弹性，从而保护您的 SaaS 数据。

一体化数据保护 为混合云环境中的 VMware 虚拟机、Windows® 文件系统、数据库、应用程序和容器等端点提供数据保护、备份服务和灾难恢复的存储服务解决方案，支持大部分操作系统。

软件定义的超大规模云存储 借助自动故障转移、数据重建、扩展和重新平衡的能力，并利用业界领先的对象存储器，为 AI 和备份数据创建自己的数据湖。

IBM 磁带气隙保护 通过磁带解决方案增强数据弹性和勒索软件防护，将数据与局域网物理隔离，从而提高恢复解决方案的有效性。