即使影响最小的停机，也会让您陷入竞争劣势。 要想做好万全准备，就需要制定业务连续性计划，包括针对关键 IT 系统的云备份和灾难恢复，这样就不需要支付辅助基础架构成本。 利用内置的 IBM Cloud 地理灾备能力和安全性，通过 IBM 云灾难恢复解决方案降低停机风险并保护敏感数据。