即使影响最小的停机，也会让您陷入竞争劣势。 要想做好万全准备，就需要制定业务连续性计划，包括针对关键 IT 系统的云备份和灾难恢复，这样就不需要支付辅助基础架构成本。 利用内置的 IBM Cloud 地理灾备能力和安全性，通过 IBM 云灾难恢复解决方案降低停机风险并保护敏感数据。
通过可运行 IBM® Power®、IBM® AIX®、IBM® System i、IBM Z®、SAP、VMware 和任务关键型环境的选项，避免重写和重构应用程序。
通过免费的网络主干在 60 多个 IBM Cloud 数据中心之间复制数据，以降低 IT 成本。
通过集成的自动化部署，采用一流的数据保护解决方案（例如 IBM Spectrum® Protect Plus、Veeam 和 Zerto）。
这是一系列强大的现场、非现场和基于混合云的数据保护解决方案，可用于备份、保留和检索数据。
业务连续性咨询和完全受管的灾备服务，包括备份、灾难恢复、统筹和网络弹性。
基于云的灾难恢复解决方案有助于确保云恢复的速度和便利性。
适用于虚拟机、数据库和容器的现代数据保护解决方案。
适用于虚拟化或非虚拟化工作负载的备份和恢复解决方案。
适用于关键虚拟化环境的灾难恢复解决方案。
自动化备份即服务，可保护 IBM Cloud 上的工作负载。
专为实现耐久性、业务连续性和安全性而设计的非结构化数据存储服务。
了解备份和灾难恢复的基本要素，以便最大限度地降低非计划停机对业务的影响。
探索灾难恢复规划过程，并深入了解基于云的灾难恢复是否是保护您的业务的正确选择。
利用可不断扩展、功能强大且价格合理的备份和恢复解决方案来继续完成数字化转型。