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通过云灾难恢复计划保护您的数据
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云灾难恢复解决方案概述

即使影响最小的停机，也会让您陷入竞争劣势。 要想做好万全准备，就需要制定业务连续性计划，包括针对关键 IT 系统的云备份和灾难恢复，这样就不需要支付辅助基础架构成本。 利用内置的 IBM Cloud 地理灾备能力和安全性，通过 IBM 云灾难恢复解决方案降低停机风险并保护敏感数据。

避免重写和重构

通过可运行 IBM® Power®、IBM® AIX®、IBM® System i、IBM Z®、SAP、VMware 和任务关键型环境的选项，避免重写和重构应用程序。

削减成本

通过免费的网络主干在 60 多个 IBM Cloud 数据中心之间复制数据，以降低 IT 成本。

保护您的数据

通过集成的自动化部署，采用一流的数据保护解决方案（例如 IBM Spectrum® Protect Plus、Veeam 和 Zerto）。

管理 改善基础架构、应用、流程和整个云环境的管理水平。 IBM® Backup as a Service

这是一系列强大的现场、非现场和基于混合云的数据保护解决方案，可用于备份、保留和检索数据。

探索 BaaS IBM 业务连续性及灾备服务®

业务连续性咨询和完全受管的灾备服务，包括备份、灾难恢复、统筹和网络弹性。

探索 Resiliency Services IBM® Resiliency Disaster Recovery as a Service

基于云的灾难恢复解决方案有助于确保云恢复的速度和便利性。

探索 DRaaS

云灾难恢复解决方案

迁移 使用以灾难恢复为重点的迁移工具和服务组合，将现有应用程序和数据迁移到云端。 IBM® Spectrum Protect Plus

适用于虚拟机、数据库和容器的现代数据保护解决方案。

了解更多信息 Veeam on IBM Cloud®

适用于虚拟化或非虚拟化工作负载的备份和恢复解决方案。

探索 Veeam Zerto on IBM Cloud®

适用于关键虚拟化环境的灾难恢复解决方案。

探索 Zerto
存储 不断扩展容量并在全球范围内部署，以便实现更高的应用程序性能。 IBM Cloud® Backup

自动化备份即服务，可保护 IBM Cloud 上的工作负载。

探索 Backup IBM Cloud® Object Storage

专为实现耐久性、业务连续性和安全性而设计的非结构化数据存储服务。

探索 Cloud Object Storage
什么是备份和灾难恢复？

了解备份和灾难恢复的基本要素，以便最大限度地降低非计划停机对业务的影响。

 业务连续性和灾难恢复规划

探索灾难恢复规划过程，并深入了解基于云的灾难恢复是否是保护您的业务的正确选择。

 备份和复原指南

利用可不断扩展、功能强大且价格合理的备份和恢复解决方案来继续完成数字化转型。
Levitar 和 IBM
  • 客户环境恢复时间缩短 50% 以上
  • 部署时间从数周缩短到几小时

通过将备份和灾难恢复 (DR) 服务迁移到 IBM Cloud 环境，Levitar 加快了服务交付速度并降低了 IT 成本。
后续步骤

保护数据免受灾难影响。 探索所有的 IBM 云灾难恢复解决方案。

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