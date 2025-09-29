虽然虚拟服务器和 虚拟机 (VM) 均采用虚拟化和虚拟机管理程序来创建独特的分区虚拟环境，但两者之间存在关键区别。

如上所述，虚拟服务器用于复制物理裸机服务器，面向 Web 服务器、域名服务器、代理服务器和应用程序服务器等应用程序。而虚拟机则用于创建物理计算机的虚拟表示。云环境提供商会通常提供虚拟桌面来模拟底层硬件的功能，同时将虚拟机与主机隔离开来。

由于虚拟机与主机隔离，因此无论主机运行什么操作系统，虚拟机都可以运行自己的操作系统。因此，虚拟机是跨不同类型操作系统测试应用程序的有用工具。此外，虚拟机可以与更大的网络生态系统隔离，从而提供一定程度的保护，并防范敏感的网络安全事件。