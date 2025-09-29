虚拟服务器是一种基于软件的服务器，可以通过将物理服务器（通常称为主机或裸机服务器）分区为更小的自包含段来创建。虚拟服务器可以复制各类服务器的功能，同时还可与其他类型的虚拟服务器共享资源。
虚拟服务器有很多便捷的用例，与传统物理服务器相比具有诸多优势：
服务器虚拟化让组织无需为每个应用程序投资独立的服务器。这不仅节省了硬件成本，还节省了电力、散热和数据中心维护成本。
对于像初创公司这样寻求可轻松扩展的灵活选项的组织而言，虚拟服务器是一个出色的解决方案。虚拟服务器可用于多种用途，从简单的邮件服务器到能够处理数百万个 Web 应用程序的高性能 Web 服务器
利用虚拟服务器的操作并不局限于单个服务器，因此能够充分利用增加的服务器容量。虚拟化让组织能够极大地提高可用处理能力，因为工作负载可以分布在每个联网服务器的一小部分上。
虚拟化为多台物理服务器提供了更加环保的替代方案，因为一台物理服务器可以运行多台虚拟服务器，这些虚拟服务器能够更有效地利用资源，仅需要更小的物理占用空间，和更少的散热相关排放。
专用裸机服务器可能需要很长的设置时间，具体取决于硬件可用性和组件组装，而部署虚拟服务器则可在几分钟内按需完成，从而减少停机时间。
虚拟化让跨多个中心备份和复制数据变得更加容易，并可以支持灾难恢复 (DR) 专家更轻松地评估和修复任何不可预见的关键故障。虚拟化还有助于确保业务连续性，并防御网络威胁（例如 DDoS 攻击），其实时迁移等功能可实现工作负载在虚拟环境之间轻松移动，而不会中断服务。
总体来说，服务器虚拟化的优点远多于缺点。这并不是说虚拟服务器不存在任何相关挑战，最常见的挑战是资源占用。由于虚拟服务器依赖于底层物理机的处理能力，因此在单个裸机服务器或服务器网络上运行过多的虚拟服务器可能会导致性能下降。虽然任何物理服务器的容量将影响其可能托管的任何虚拟服务器的容量，但可以通过将繁重的工作负载迁移到不同的物理服务器，或通过使用虚拟专用服务器，来轻松解决服务器拥挤问题。
虚拟专用服务器 (VPS) 是托管服务提供商提供的一种虚拟服务器，可保证一定数量的物理机 CPU 带宽专用于给定的虚拟服务器。云服务提供商通常以不同的定价层提供虚拟专用服务器，让企业无需使用实际的物理机即可享受专用物理服务器的好处。全面的虚拟化优化允许组织使用负载均衡器、SSL 证书、防火墙等功能自定义其虚拟专用服务器。
虽然虚拟服务器和虚拟机 (VM) 均采用虚拟化和虚拟机管理程序来创建独特的分区虚拟环境，但两者之间存在关键区别。
如上所述，虚拟服务器用于复制物理裸机服务器，面向 Web 服务器、域名服务器、代理服务器和应用程序服务器等应用程序。而虚拟机则用于创建物理计算机的虚拟表示。云环境提供商会通常提供虚拟桌面来模拟底层硬件的功能，同时将虚拟机与主机隔离开来。
由于虚拟机与主机隔离，因此无论主机运行什么操作系统，虚拟机都可以运行自己的操作系统。因此，虚拟机是跨不同类型操作系统测试应用程序的有用工具。此外，虚拟机可以与更大的网络生态系统隔离，从而提供一定程度的保护，并防范敏感的网络安全事件。
IBM Power Virtual Server 是可配置的多租户虚拟 IBM Power 服务器，可以使用 IBM 云服务。
构建更快。更为安全。可随时随地运行。涵括各种本地、边缘计算和公有云环境，并可从任何云供应商协调一致地部署和运行应用程序。
IBM® Cloud 中的 VPS 托管解决方案包括云管理计算托管硬件、软件集成和数据迁移支持。从各种虚拟服务器、网络和存储产品中进行选择，以构建适合您的解决方案。