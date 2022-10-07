协议攻击针对 OSI 模型的网络层（第 3 层）和传输层（第 4 层）。它们的目标是通过恶意连接请求使关键网络资源无法访问，例如防火墙、负载平衡器和 Web 服务器。

常见的协议攻击包括：

SYN 洪流攻击。SYN 洪流攻击利用 TCP 握手，即两个设备相互建立连接的过程。

在典型的 TCP 握手中，一个设备发送 SYN 数据包来启动连接，另一个设备使用 SYN/ACK 数据包进行响应以确认请求，原始设备发回 ACK 数据包以完成连接。

在 SYN 洪流攻击中，攻击者向目标服务器发送大量伪造的源 IP 地址的 SYN 数据包。服务器将其响应发送到伪造 IP 地址并等待最终的 ACK 数据包。由于源 IP 地址是伪造的，因此这些数据包永远不会到达。服务器被大量未完成的连接占用，使其无法进行合法的 TCP 握手。

Smurf 攻击。Smurf 攻击利用因特网控制报文协议 (ICMP)，这是一种用于评估两个设备之间连接状态的通信协议。在典型的 ICMP 交换中，一个设备向另一个设备发送 ICMP 回传请求，后一台设备以 ICMP 回传答复进行响应。

在 Smurf 攻击中，攻击者从与受害者 IP 地址匹配的伪造 IP 地址发送 ICMP 回传请求。此 ICMP 回传请求被发送到 IP 广播网络，该网络将请求转发到给定网络上的每个设备。收到 ICMP 回传请求的每个设备（可能是数百或数千个设备）都会通过向受害者的 IP 地址发送 ICMP 回传答复来进行响应，从而向设备发送超出其处理能力的信息。与许多其他类型的 DDoS 攻击不同，Smurf 攻击不一定需要僵尸网络。