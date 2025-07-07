传输层安全协议 (TLS) 是一种密码学协议，可为互联网等未受保护计算机网络提供安全通信保障。



通过非对称与对称密码技术，实现端到端认证、通信机密性及数据完整性保护。该安全机制适用于电子邮件、即时通讯、IP语音 (VoIP) 及虚拟专用网络 (VPN) 等广泛通信场景。

TLS 因建立安全网页浏览连接而广受认可。其作为超文本安全传输协议 (HTTPS) 的基础——该应用层协议实现网络应用与主流浏览器间的加密数据交换。

TLS 加密协议包含两层结构：TLS 握手协议和 TLS 记录协议。握手协议是对完成服务器端与客户端（连接设备）的双向认证。记录协议验证并保护传输数据安全。

这两层协议位于传输协议之上（如 TCP/IP 模型中的协议），TCP/IP 作为规定计算机间通信标准的协议簇，被视为“互联网的粘合剂”。1