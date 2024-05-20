监督当前的 IT 项目和运营始终是 IT 管理任务的一部分。然而，当今的首席信息官需要以别出心裁的创新方式使用技术，以帮助企业跟上快速变化的步伐。

IT 管理软件和工具可以提供帮助。首席信息官们着眼于数据和分析以及云服务等方面。与此同时，他们还在研究 AI、物联网 (IoT) 等技术，以便为未来做好准备。



分析



分析解决方案可以快速挖掘数 TB 的运营数据，以找到影响服务的根本原因。这种解决方案有助于识别潜在的瓶颈、预测中断以及提高效率。组织可以了解数据或问题处理、负面 IT 趋势和异常情况，从而更轻松地采取措施以避免系统混乱。



除了对内部了如指掌，分析功能还提供了洞察，以帮助企业更好地了解客户，进而推动业务战略。



云计算



云服务提供了可扩展性、数据安全性、数据恢复服务等等。使用云服务可以提高效率和降低基础设施成本。云服务能够让企业从运营到财务的各个方面受益，并帮助组织为将来的基于云的变革型解决方案做好准备。



很多企业将核心业务应用程序托管在大型机上，这些大型机每天可处理数百万个事务。云支持可以帮助 IT 部门对大型机系统进行现代化改造，同时让首席信息官能够专心处理其他优先事项。更高的生产力和性能以及更少的开销能够为组织带来收益。



AI 和认知计算



AI 系统将分析数据并学习和预测问题，以帮助 IT 经理提高服务质量。此外，基于 AI 的聊天机器人可以充当虚拟代理，并与用户交谈以解决技术问题。客户还可以通过它们了解产品和服务。展望未来，认知计算有望在帮助企业管理 IT 和加速创新方面发挥至关重要的作用。



IoT



IoT 平台会收集并分析来自设备和传感器的数据，以帮助主动解决问题和提高工作效率。IT 经理可以快速、深入了解企业在哪些方面做得对、在哪些方面可以做得更好。



认知学习能够让企业进一步释放 IoT 的价值。首先，它可以将多个数据流组合在一起，以识别模式并提供更多的背景信息。智能传感器也具有自我诊断和适应环境的潜力，而无需人工干预。