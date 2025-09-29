什么是 NIST 网络安全框架？

美国国家标准技术研究院 (NIST) 是一个非监管机构，旨在通过推进测量科学、标准和技术来促进创新。 NIST 网络安全框架 (NIST CSF) 由标准、指南和最佳实践组成，可帮助组织改善网络安全风险管理。
NIST CSF 的设计灵活，可与各行各业任何组织中的现有安全流程相集成。 这是一个良好的开端，由此几乎可在美国的任何私营机构中实施信息安全和网络安全风险管理。
2013 年 2 月 12 日，美国发布第 13636 号行政命令 (EO) —“改善关键基础设施网络安全”。 NIST 自此开始与美国私营部门合作，旨在“确定现有的自愿共识标准和行业最佳实践，以将其构建成网络安全框架”。这次合作带来了 NIST 网络安全框架 V1.0。
2014 年的《网络安全增强法案》(CEA) 扩大了 NIST 在制定网络安全框架方面的工作范围。 如今，NIST CSF 仍然是美国所有行业中采用最广泛的安全框架之一。
NIST 网络安全框架包括“功能”、“类别”、“子类”和“参考资料”。
功能概述了最佳实践的安全协议。 这些功能并非程序性步骤，而是“同时且持续执行，形成一种解决动态网络安全风险的运营文化”。 类别和子类为组织内的特定部门或流程提供更具体的行动计划。
以下为 NIST 功能和类别的示例：
NIST CSF 的“参考资料”可在功能、类别、子类和其他框架的特定安全控制措施之间建立直接关联。 这些框架包括互联网安全中心 (CIS) 控制®、COBIT 5、国际自动化学会 (ISA) 62443-2-1:2009、ISA 62443-3-3:2013、国际标准化组织和国际电工委员会 27001:2013 以及 NIST SP 800-53 Rev. 4。
NIST CSF 既不指导如何清点物理设备和系统，也不指导如何清点软件平台和应用，它只是提供需要完成的任务的清单。 组织可以自行选择方法来执行清单。 如果组织需要进一步的指导，它可以参考其他补充标准中相关控制的参考资料。 CSF 中有大量适用于网络安全风险管理需求的工具，供组织自由选择。
为了帮助私营机构衡量 NIST 网络安全框架实施进展情况，该框架确定了四个实现层：
NIST 网络安全框架围绕如何制定或改进信息安全风险管理计划提供了分步指南：
IBM 治理、风险与合规服务可以帮助组织使安全标准和实践与云环境中的 NIST CSF 保持一致。企业可以使用 IBM 的安全框架和风险评估服务来识别漏洞，从而降低风险、改进网络监控和管理，并增强隐私和安全选项。