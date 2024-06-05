什么是 AI 安全？

组织可以通过多种方式将 AI 融入网络安全实践。最常见的 AI 安全工具使用机器学习和深度学习来分析大量数据，包括流量趋势、应用程序使用情况、浏览习惯和其他网络活动数据。

这种分析使 AI 能够发现模式并建立安全基线。任何超出该基准的活动都会立即被标记为异常和潜在的网络威胁，因此可以迅速采取补救措施。

AI 安全工具还经常使用生成式 AI（借大型语言模型 (LLM) 实现普及）将安全数据转换为纯文本建议，从而简化安全团队的决策。

研究表明，AI 安全工具可显著提高威胁检测和事件响应能力。根据 IBM 在数据泄露成本报告中披露的数据，具有广泛安全 AI 和自动化功能的组织识别和遏制数据泄露的速度比没有 AI 工具的组织平均快 108 天。

此外，报告发现，广泛使用 AI 安全的组织平均可节省 176 万美元的应对数据泄露的成本。与不使用 AI 的公司的平均数据泄露成本相比，相差近 40%。

出于这些原因，对 AI 安全的投资正在增长。最近的一项研究预测，2023 年的 AI 安全市场价值为 201.9 亿美元，到 2032 年将达到 1,416.4 亿美元，年增长率为 24.2%。1