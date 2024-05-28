关于 CCPA AI 与自动化决策技术草案规则须知

CCPA AI 草案法规包含三项核心要求。使用受规范围 ADMT 的组织必须：向消费者发出使用前通知、提供退出 ADMT 的选项，并说明企业使用 ADMT 对消费者产生的影响。

尽管 CPPA 已修订过一次法规，且在规则正式通过前很可能再次修订，但这些核心要求在迄今为止的每一版草案中均有所体现。这些要求得以保留的事实表明，即使具体实施细则发生变化，它们仍将出现在最终规则中。

使用前通知

在将 ADMT 用于任一受规范围用途之前，组织必须清晰显著地向消费者提供使用前通知。通知须以平实语言详细说明企业如何使用 ADMT，并阐明消费者获取相关详细信息及退出该流程的权利。

企业不得使用笼统表述来描述其如何使用自动化决策技术，例如“我们使用自动化工具改进服务”。相反，组织必须描述具体用途。

通知必须引导消费者获取关于 ADMT 运行机制的补充信息，包括工具的逻辑原理及企业如何使用其输出结果。这些信息不必包含在通知正文中。组织可通过超链接或其他方式提供访问途径。

若企业允许消费者对自动化决策提出申诉，使用前通知必须说明申诉流程。

退出权

消费者有权退出大多数受规范围的 ADMT 用途。企业必须通过提供至少两种提交退出请求的途径来保障这一权利。

在提供的退出方法中，至少一种必须使用企业主要与消费者互动的相同渠道。例如，一家数字零售商可以提供一个供用户填写的网页表单。

退出方法必须简单，不能包含额外步骤，例如要求用户创建账户。

在收到退出请求后，企业必须在 15 天内停止使用该自动化决策技术处理该消费者的个人信息。企业不得再使用其先前处理的该消费者的任何数据。企业还必须通知所有与其共享了该用户数据的服务提供商或第三方。

豁免情形

组织无需允许消费者退出用于安全、安保和欺诈预防的 ADMT。草案规则特别提到了使用 ADMT 来检测和应对数据安全事件、预防和追诉欺诈及非法行为，以及确保自然人人身安全的用途。

根据人工申诉例外条款，如果组织允许个人向具备推翻决策权限的合格人工审核员申诉自动化决策，则无需提供退出选项。

对于工作和学习场景中某些特定且范围狭窄的 ADMT 用途，组织也可不提供退出选项。这些用途包括：

评估个人表现以作出录取、接收和聘用决定。

分配工作任务和确定工作报酬。

仅用于评估个人作为学生或员工表现的画像分析。

然而，这些工作和学习用途只有在满足以下条件时，才可豁免退出要求：

相关 ADMT 必须是为实现企业特定目的所必需，且仅用于该目的。

企业必须对 ADMT 进行正式评估，以确保其准确性且不存在歧视。

企业必须制定保障措施，以确保 ADMT 保持准确性和无偏见性。

这些豁免情形均不适用于行为广告或训练 ADMT。消费者始终可以退出这些用途。

访问 ADMT 使用信息的权利

消费者有权访问关于企业如何对其使用 ADMT 的信息。组织必须为消费者提供便捷的途径来请求此信息。

在响应访问请求时，组织必须提供详细信息，例如使用 ADMT 的原因、该技术关于该消费者的输出结果，以及企业如何利用该输出结果作出决定的说明。

访问请求的回应还应包含关于消费者如何行使其 CCPA 权利的信息，例如提出投诉或要求删除其数据。

不利重大决策的通知

若企业使用 ADMT 作出对消费者产生负面影响的重大决策（例如导致解雇），企业必须就该决策相关的访问权利向消费者发送特别通知。

该通知必须包含：

说明企业使用了 ADMT 作出不利决定。

告知企业不得因消费者行使其 CCPA 权利而对其进行报复。

说明如何获取 ADMT 使用详情信息。