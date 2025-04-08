AI 合规流程可帮助企业避免与使用 AI 工具相关的财务、法律和声誉风险。

企业使用 AI 越多，就越可能遇到技术出现意外或错误的情况。例如，一家公司在发现 AI 招聘工具因其训练材料而长期存在性别歧视后，放弃了该工具。2调查发现，一些算法驱动的贷款申请可能导致对有色人种申请人的歧视。3

对这些问题的担忧正促使人们努力规范企业开发和使用 AI 的方式。2024 年，欧盟推出了欧盟 AI 法案，成为第一个围绕 AI 制定规则的主要市场。包括美国和中国在内的其他司法管辖区也在制定自己的 AI 法规。

不合规所要付出的成本高昂。根据欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)，企业可能面临高达 2000 万欧元或全球年营业额 4% 的罚款，以较高者为准。在美国，联邦贸易委员会 (FTC) 可以对公司与 AI 相关的违法行为采取执法行动，例如使用有偏见的机器学习算法。4

合规对于保护品牌声誉也至关重要。毕马威会计师事务所 2024 年的一项调查发现，78% 的消费者认为，使用 AI 的组织有责任帮助确保以合乎道德的方式开发 AI。5否则会导致企业和消费者失去信任。

通过帮助确保 AI 系统可靠、透明和负责，企业可以推动创新、提高效率并获得市场竞争优势。