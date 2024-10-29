现在，全球每天有数千万人使用生成式 AI聊天机器人、虚拟代理 和推荐引擎等 AI 应用程序。这种低风险决策可能不关心这些 AI 工具工作原理的透明度：如果模型被证明不准确或有偏见，用户可能会损失一些时间或可支配收入ha

然而，越来越多的行业正在采用 AI 应用程序来为高风险决策提供信息。例如，AI 现在可以帮助企业和用户做出投资选择、医疗诊断、招聘决策、刑事判决等。在这些情况下，具有偏见或不准确的 AI 输出的潜在后果要危险得多。人们可能会失去一生的积蓄、职业机会或数年的生命。

利益相关者要相信 AI 正在代表他们做出有效和公平的决策，他们需要了解模型的运行方式、算法的逻辑以及如何评估模型的准确性和公平性。他们还需要更多地了解用于训练和调整模型的数据，包括数据源以及数据的处理、加权和标记方式。

除了建立信任外，AI 透明度还可以促进整个 AI 生态系统的知识共享与协作，从而推动 AI 发展。 通过默认情况下的透明化，企业可以更加专注于使用 AI 技术来实现业务目标，而不必担心 AI 的可靠性。