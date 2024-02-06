

本文旨在提供针对负责任的 AI 的总体看法。如需了解更多有关 IBM 的具体观点，请参阅我们的 AI 伦理页面。

2010 年代，在大数据与计算能力进步的助推下，机器学习得到广泛采用，但同时也带来了新的道德挑战，如偏见、透明度和个人数据使用。在此期间，随着科技公司和 AI 研究机构寻求负责任地主动管理其 AI 工作，AI 伦理便成为一门独特的学科。

Accenture 研究表明：“全球只有 35% 的消费者信任组织实施 AI 技术的方式。77% 的人认为，组织必须为滥用 AI 负责 "1。在这种氛围中，鼓励 AI 开发人员使用强大且一致的道德 AI 框架来指导他们的工作。

此学科尤其适用于广大企业目前迅速采用的新型生成式 AI。负责任的 AI 原则可帮助采用者充分利用这些工具的潜力，同时最大限度地减少不良后果。

AI 必须值得信赖；而要让利益相关者信任 AI，它就必须确保透明。技术公司必须清楚谁在训练其 AI 系统，训练中使用了哪些数据；而最重要的还有，它们的算法建议中包含哪些内容。如果我们要利用 AI 来帮助做出重要决策，那它就必须是可解释的。