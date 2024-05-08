《欧盟 AI 法案》被认为是世上首个全面的人工智能应用监管框架，该法案完全禁止某些人工智能用途，并对其他用途执行严格的安全和透明度标准。

该法案还为设计、训练和部署通用人工智能模型制定了具有针对性的规则，例如为 ChatGPT 和 Google Gemini 提供支持的基础模型。

违规行为的罚款最高可达 35,000,000 欧元或公司全球年收入的 7%（以较高者为准）。

正如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 激励其他国家采用数据隐私法一样，专家预计《欧盟 AI 法案》将刺激全球制定更为强大的 AI 治理和道德标准。