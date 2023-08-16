尽管存在此模糊性，但大众对区分这些相关工具的技术区别仍存有普遍共识。

聊天机器人是一个统称，它泛指可模拟与用户进行实时人工对话的程序。通过语音提示而非书面提示来运行的聊天机器人被称为交互式语音应答 (IVR) 系统。通常，聊天机器人会通过决策树流来管理客户交互。其中并不一定会涉及人工智能；很多聊天机器人均依赖于一组可识别的预编程输入，而其中每个输入均会触发相应的预设答案。初级聊天机器人无法解析与其预编程识别内容不完全一致的输入，而需用户从一系列简单的预写入选项中进行选择，而不是用自己的语言来编写（或说出）输入内容。



虽然大多数虚拟代理技术均涉及可接收并响应请求的聊天机器人，但并非所有聊天机器人均提供真正的 VAT 功能。很多聊天机器人和 IVR 系统仅用于提供或收集基本信息，例如中继商店营业时间或确定要在客户服务中心内将客户路由到何处。

虚拟助理主要并非指代任何软件，而是指提供远程（即虚拟）协助的人员。但有些令人困惑的是，“虚拟助理”（或“虚拟助理软件”）偶尔也会用作所有提供协助的虚拟产品的总称，其中包括 Apple 的 Siri 或 Amazon 的 Alexa 等服务（它们也被称为语音助手或数字助理）。

虚拟代理也称为智能虚拟代理 (IVA) 或智能虚拟助理 (IVA)，但它们不仅仅是高精尖的聊天机器人。虚拟代理的定义不仅涉及会话式 AI（可识别用户自由格式文本或语音的意图），还涉及可实现该意图的步骤的自动化。同时，虚拟代理还可不断提高其执行这两项操作的能力。聊天机器人只能响应，而虚拟代理则可理解、学习并执行。



根据此定义，Siri 或 Alexa 等语音助手可被视为虚拟代理，但“虚拟代理”一词更常指代组织使用以及与企业系统的定制集成。换言之，语音助手通常是您自己的一种延伸：它们会自动执行您要完成的操作，例如发送短信、搜索公共信息或播放歌曲。虚拟代理是您业务的一种延伸：它们可为客户或员工自动执行操作，例如支付账单或更新登录凭据。