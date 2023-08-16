主页 topics 虚拟代理 什么是虚拟代理？
深入了解 IBM 的虚拟代理解决方案 注册获取 AI 更新
聊天消息气泡旁人员的插图
什么是虚拟代理？

虚拟代理将自然语言处理、智能搜索和机器人流程自动化 (RPA) 结合在对话式用户界面中 – 通常是聊天机器人。

 

 什么是虚拟代理技术？

虚拟代理技术 (VAT) 将自然语言处理智能搜索机器人流程自动化 (RPA) 结合在单个会话用户界面（通常为聊天机器人）中，以自动与最终用户开展对话、提供信息和直接执行操作，从而满足用户请求。

领先的虚拟代理解决方案代表了聊天机器人效用的巨大飞跃。通过将会话式 AI 领域的最新进展与语音转文本光学字符识别 (OCR) 和情感分析结合使用，虚拟代理便可解读开放式用户输入，并准确识别用户的特定目标或“意图”。集成到相关后端系统（例如，CRM 平台或计费基础设施）后，虚拟代理通常可自动执行操作以实现该意图，而无需进一步人为干预。

虽然可为虚拟代理提供支持的某些机器学习与自动化技术已存在多年，但唯有将这些组成部分组装为一个自给自足的系统后，才得以推动 VAT 的多功能性和工作效率。
2024 年 IBM AI 助手买家完整指南

了解 IBM 生成式 AI 助手最擅长的方面，如何将其与其他助手进行比较，以及如何开始使用。
相关内容

立即注册，获取有关生成式 AI 的电子书
虚拟代理、聊天机器人与虚拟助理

虚拟代理聊天机器人虚拟助理的用途和功能相互存在某些重叠，并且这些术语和类似术语缺乏正式定义，从而致使它们有时可互换使用。

尽管存在此模糊性，但大众对区分这些相关工具的技术区别仍存有普遍共识。

聊天机器人是一个统称，它泛指可模拟与用户进行实时人工对话的程序。通过语音提示而非书面提示来运行的聊天机器人被称为交互式语音应答 (IVR) 系统。通常，聊天机器人会通过决策树流来管理客户交互。其中并不一定会涉及人工智能；很多聊天机器人均依赖于一组可识别的预编程输入，而其中每个输入均会触发相应的预设答案。初级聊天机器人无法解析与其预编程识别内容不完全一致的输入，而需用户从一系列简单的预写入选项中进行选择，而不是用自己的语言来编写（或说出）输入内容。

虽然大多数虚拟代理技术均涉及可接收并响应请求的聊天机器人，但并非所有聊天机器人均提供真正的 VAT 功能。很多聊天机器人和 IVR 系统仅用于提供或收集基本信息，例如中继商店营业时间或确定要在客户服务中心内将客户路由到何处。

虚拟助理主要并非指代任何软件，而是指提供远程（即虚拟）协助的人员。但有些令人困惑的是，“虚拟助理”（或“虚拟助理软件”）偶尔也会用作所有提供协助的虚拟产品的总称，其中包括 Apple 的 Siri 或 Amazon 的 Alexa 等服务（它们也被称为语音助手数字助理）。

虚拟代理也称为智能虚拟代理 (IVA) 或智能虚拟助理 (IVA)，但它们不仅仅是高精尖的聊天机器人。虚拟代理的定义不仅涉及会话式 AI（可识别用户自由格式文本或语音的意图），还涉及可实现该意图的步骤的自动化。同时，虚拟代理还可不断提高其执行这两项操作的能力。聊天机器人只能响应，而虚拟代理则可理解、学习执行

根据此定义，Siri 或 Alexa 等语音助手可被视为虚拟代理，但“虚拟代理”一词更常指代组织使用以及与企业系统的定制集成。换言之，语音助手通常是您自己的一种延伸：它们会自动执行要完成的操作，例如发送短信、搜索公共信息或播放歌曲。虚拟代理是您业务的一种延伸：它们可为客户或员工自动执行操作，例如支付账单或更新登录凭据。
虚拟代理的类型

希望使用虚拟代理技术来优化其业务的企业有众多选项可供选择。其中每个选项均提供不同程度的定制和集成，且均需不同程度的劳动投入和尖端技术来完成实施和维护。最适合您企业的虚拟代理解决方案取决于 VAT 将解决的特定需求，以及可用于获取和管理 VAT 的资源。

  • 端到端解决方案：属于全方位服务产品，它们可在提供商的专业协助下管理实施、维护以及与相关应用程序、系统和工作流程的集成。
  • 可扩展的专业开发工具：属于可访问 API 的平台，它们最适合拥有专门的技术资源和开发人员的组织，以便直接管理复杂的实施。
  • 低代码与无代码 SaaS：属于灵活的 VAT 解决方案，它们旨在实现轻松的构建和管理，而无需专门的技术专业知识。
  • 集成解决方案：属于直接集成到企业专有工具中的互补功能，如内置到联络中心软件中的聊天机器人。
如何创建虚拟代理

充分了解您的客户旅程对于实现虚拟代理的有效工作至关重要。通过正确识别客户意图以及实现该意图所需的步骤，您可配置虚拟代理，使其自然映射到这些步骤。
1. 确定范围：虚拟代理将解决哪些问题或机遇？

专注于错误的目标会使虚拟代理的潜力受到限制，而过于宽泛或高度狭窄的范围也会受到限制。哪些重复的问题、疑问和任务会消耗过多的客户支持带宽？哪些员工需求未得到充分满足？贵公司的哪些业务部门最能从成本节余或时间节余中受益？首先，您网站的“常见问题解答”部分通常便是一个有用的知识库。

 深入了解如何识别改进机会
2. 确定消息传递渠道：用户将在哪里与虚拟代理开展对话？

虚拟代理能否解决网站或应用程序的某一常见问题？它是否旨在减少联络中心的电话呼叫量？它能否回答 Slack 中提出的常见问题？最终用户与您的虚拟代理进行交互的渠道理应与其服务的意图保持一致。消息传递渠道还可能会影响用户意图的表达方式、虚拟代理的会话式 AI 如何解读和响应这些意图，以及可用于集成的相关工具和系统。

 深入了解针对虚拟代理的渠道规划
3. 训练会话式 AI 模型，以便智能地解读和响应请求

您的虚拟代理必须能准确解读客户查询并识别用户意图。要实现此目的而不将用户限制在基于菜单的选择中，需借助尖端的自然语言理解功能：真正的人类用户很少会用您预测的确切单词甚至是确切的拼写来阐明其目标。于是，领先的聊天机器人会越来越多地使用生成式 AI，而此类 AI 经过训练可妥当地代表您的品牌，以使对话保持不断。

 阅读博客：“IBM 如何为企业定制生成式 AI ”
4. 将超出范围的意图上报给真人客服

您的虚拟代理不应该也无法处理每一个潜在请求。为较小的问题集提供高质量的解决方案要优于不充分地解决较大的意图列表。当某一用户的意图超出范围时，可将该用户连接到相应的人员以便提供帮助。

 了解有关“计划内”与“回退”上报的更多信息
5. 整合必要的系统以满足范围内的意图

每个范围内意图均应映射到实现它所需的相关工具和流程。为实现信息请求，则需借助连接到所有相关数据源的智能搜索功能。基于操作且需机器人流程自动化 (RPA) 的意图可能需要与 CRM 平台、支付基础设施、调度软件或 IT 自助服务门户等系统相集成。

 深入了解适用于 watsonx Assistant 的聊天机器人集成和扩展
6. 不断改进虚拟代理

虚拟代理上线并生成结果数据后，应继续对其进行完善和改进。此类改进既可能会由技术来驱动（例如，通过机器学习来提高 AI 识别意图的能力），也可能会由战略来驱动（即，通过评估未充分满足的意图、中断的流程或可扩大虚拟代理应用范围的机会来实现）。

 阅读有关构建、部署和改进虚拟代理的提示
虚拟代理技术的优点

事实证明，成功实施 VAT 可对您企业的财务、物流和员工士气产生积极影响。

  • 为员工节省时间：通过将最重复、最耗时的任务分流给虚拟代理完成，VAT 往往能提高人工代理的效率。上述 IBV/Oxford 研究发现，VAT 可使人工代理的处理时间平均减少 12%。
  • 降低成本：缩短人工代理解决接触问题所需的时间还有助于降低服务成本。Forrester Consulting 的一项近期研究估计，使用 IBM watsonx Assistant 可为大型组织1的每次相关对话平均节省 6.00 美元。同一项研究还发现，能正确路由电话对话的虚拟代理可通过每个正确路由的呼叫节省 7.75 美元。
  • 提高员工满意度：配备适当工具和支持的客户服务代理更有可能感受到组织对他们的重视。他们也更有可能为客户提供更出色的体验。员工士气提升也有助于员工保留，而这本身也有其财务影响：Gallup 研究（ibm.com 外部链接）发现，更换一名员工的成本可能会占离职员工年薪的 50% 至 200%。
虚拟代理技术的用例

虚拟代理可提供各种机会来改善客户体验、面向市场的业务运营以及内部工作效率和协调力。

  • 客户服务：采用文本驱动式聊天机器人或基于呼叫的交互式语音应答 (IVR) 系统形式的虚拟代理，通常会被用作各种渠道的自动化客户服务代表，其中涵盖从自有且开展运营的网站到社交媒体平台，再到 Slack 和 WhatsApp 等消息传递平台。
  • 电子商务和销售：通过在不同零售环境中筛选潜在客户并完成交易，可部署虚拟代理来加强销售漏斗和开发潜在客户。
  • 员工队伍的工作效率：虚拟代理可通过自动执行需死记硬背的任务和查询来帮助提高员工的工作效率，以便员工腾出时间来完成更复杂的任务。此外，它们还可通过调度自动化、管理和转录站会指示精神以及增强 Slack 和 Microsoft Teams 等工作场所通信工具的功能来帮助简化协作、工作流程与项目管理。
虚拟代理的关键性能指标

虽然对虚拟代理技术实施效果的真正全面评估取决于贵企业的具体挑战和目标，但以下三个关键指标可用于衡量 VAT 达成绩效预期结果的程度。

  • 意图识别：您的虚拟代理解读用户意图的准确性如何？用户往往以独特的方式表达自己的需求，从选词、语法到拼写。客户可能会问： “我如何结算账户余额？，而您的虚拟代理则被编程为“支付我的账单。”正确处理用户表达意图方式的自然变化是成功实施的关键组成部分，并且通常取决于自然语言处理 (NLP) 能力。
  • 范围内部分：在传入的用户请求中（假设其意图已被准确识别），有多大比例会与虚拟代理的预编程意图相匹配？如果大多数请求均与 VAT 的预编程处理内容相一致，它则可充分适应用户的需求。如果大多数请求均已超出范围，则可能需重新评估您的 VAT 战略。IBV/Oxford Economics 的调查发现，在所有受访者中，属于 VAT 范围内的入站接触的平均比例为 63%。
  • 遏制：VAT 能在不上报到人工代理或人工代理不参与的情况下成功解决特定案例的概率是多少？这是一项细微指标：分母可能包括也可能不包括具有超出范围意图的请求；分子可能会也可能不会对具有多个意图的案例（其中已成功包含某些但不是全部意图）进行计数。IBV/Oxford Economics 的研究将“遏制”定义为“VAT 经训练所处理的全接触中的一部分”，且此类接触可在未上报的情况下得到解决；同时，该研究计算出相关受访者的平均遏制率为 64%。所报告的最高与最低遏制率相差了 38%。
相关解决方案
IBM watsonx Assistant

通过会话式 AI，在所有渠道和接触点提供协同一致且智能的客户服务。

 探索 IBM watsonx Assistant
IBM Watson Discovery

使用由 AI 驱动的企业搜索技术从业务数据中查找关键答案和洞察信息。

 

 深入了解 IBM® Watson Discovery
AI 聊天机器人

认识一款能理解人类对话并改善客户体验的自然语言 AI 聊天机器人。

 深入了解 AI 聊天机器人
资源 实现 AI 成功

利用预先训练的模型、采用全渠道运营并避免常见的聊天机器人陷阱，以实现行之有效的虚拟助理。

 AI 数据存储

了解将数据湖仓一体策略集成到您的数据架构的强大功能，包括扩展 AI 的增强功能和成本优化机会。
采取后续步骤

IBM watsonx Assistant 帮助企业通过 AI 聊天机器人提供更好的客户体验，该聊天机器人能够理解业务语言，连接到现有的客户服务系统，并可在任何地方部署，具有企业级的安全性和可扩展性。watsonx Assistant 可自动执行重复性任务，并利用机器学习快速高效地解决客户支持问题。

 深入了解 watsonx Assistant 预约实时演示
脚注

1出于开展此研究的目的，Forrester 汇总了受访者与调查对象的体验，并将这些结果合并到一个复合型组织中，而该组织是一家年收入达 70 亿美元的金融与保险服务公司。