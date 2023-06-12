智能搜索由人工智能技术提供支持，可消除数据孤岛，帮助员工和客户快速轻松地找到所需信息。 最终用户可使用智能搜索，从任何地方（企业内部或外部）和数据集中提取任何格式的信息，包括数据库中的大数据、文档管理系统、数字化内容、网页和纸质文档等。 智能搜索和企业搜索是自然语言搜索、AI 搜索或 AI 支持的搜索以及认知搜索的同义词。
企业信息检索系统的出现早于公共互联网。 多用户大型机计算机系统最早带来的好处之一，就是它们能够查找与大型文档存储库中的文本字符串完全匹配的内容，从而促进信息发现。
随着桌面计算和企业内部网的发展，企业搜索商用解决方案，例如 IBM Storage and Information Retrieval System (STAIRS) 和本地 搜索工具 FAST（后被 Microsoft 收购），成为企业计算的主流。
然而，Google（及其前身 AltaVista）等可公开访问的免费网络搜索引擎的兴起和普及，从根本上改变了用户对信息检索、内容发现和企业搜索平台的期望。
面对 企业 搜索 工具 必须审核的数据数量和种类的快速增长，结果检索速度已成为 认知搜索 算法 性能的关键指标。 目前的 智能搜索 解决方案必须建立在能够满足大数据工作负载的性能需求的架构之上。 由于云基础架构能够提供必要的可扩展性，并且具备广泛的 API 驱动型集成与自动化功能，因此通常最适合用于智能搜索任务。
企业无法使用 Google 或其他传统搜索引擎来查找特定于业务的问题，例如“为什么我们的新产品发货延迟？”或“上周报告的主要客户挑战有哪些？”。与搜索引擎和 Web 搜索（如 Bing、Google Search 或 AskJeeves）不同，智能搜索能够提供特定于业务的信息和答案。
人工智能是智能搜索的技术后盾，为相关工具提供了以下能力：
企业在多个数据源中存储非结构化和结构化格式的文档和数据。 员工每个工作日平均要在信息搜索上花费 3 个小时。
从企业的非结构化数据中找到洞察和答案不应是一件难事。 是时候借助智能搜索转型为数据驱动型企业了。
IBM Watson Discovery 是一项屡获殊荣、基于 AI 的搜索技术，有助于消除数据孤岛，检索企业数据中隐藏的信息。
NLP 是一种人工智能，会说特定于贵企业业务的语言。 使用 IBM Watson Discovery 构建的解决方案在三年内实现了 383% 的投资回报率。
IBM Cloud Pak for Data 是一个开放式、可扩展的数据平台，提供的 Data Fabric 使所有数据可用于任何云端的 AI 和分析。