企业信息检索系统的出现早于公共互联网。 多用户大型机计算机系统最早带来的好处之一，就是它们能够查找与大型文档存储库中的文本字符串完全匹配的内容，从而促进信息发现。

随着桌面计算和企业内部网的发展，企业搜索商用解决方案，例如 IBM Storage and Information Retrieval System (STAIRS) 和本地 搜索工具 FAST（后被 Microsoft 收购），成为企业计算的主流。

然而，Google（及其前身 AltaVista）等可公开访问的免费网络搜索引擎的兴起和普及，从根本上改变了用户对信息检索、内容发现和企业搜索平台的期望。

面对 企业 搜索 工具 必须审核的数据数量和种类的快速增长，结果检索速度已成为 认知搜索 算法 性能的关键指标。 目前的 智能搜索 解决方案必须建立在能够满足大数据工作负载的性能需求的架构之上。 由于云基础架构能够提供必要的可扩展性，并且具备广泛的 API 驱动型集成与自动化功能，因此通常最适合用于智能搜索任务。