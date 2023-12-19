数据标签（或称数据注释）是开发机器学习 (ML) 模型时预处理阶段的一部分。 它负责识别原始数据（如图像、文本文件、视频），然后向原始数据添加一个或多个标签，以指定模型的上下文，帮助机器学习模型做出准确的预测。

数据标签支持各种不同的机器学习和深度学习用例，包括计算机视觉和自然语言处理 (NLP)。