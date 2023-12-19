数据标签（或称数据注释）是开发机器学习 (ML) 模型时预处理阶段的一部分。 它负责识别原始数据（如图像、文本文件、视频），然后向原始数据添加一个或多个标签，以指定模型的上下文，帮助机器学习模型做出准确的预测。
数据标签支持各种不同的机器学习和深度学习用例，包括计算机视觉和自然语言处理 (NLP)。
IBM Watson Natural Language Understanding
IBM Cloud Object Storage
企业集成各种软件、流程和数据注释器，用于整理和构建数据并对其添加标签。 这种训练数据是机器学习模型的基础。 这些标签帮助分析师隔离数据集中的各个变量，从而可以为 ML 模型选择最优的数据预测变量。 标签指定要为模型训练拉取的适当数据向量，然后模型进行学习以做出最佳预测。
除了机器辅助，数据标签任务也需要“人机协同 (HITL)”参与。 HITL 利用“数据标记者”人员的判断，创建、训练、微调和测试 ML 模型。 它们通过提供最适合特定项目的模型数据集，帮助指导数据标签过程。
计算机使用有标签数据与无标签数据来训练机器学习模型，但这两者有何区别呢？
计算机还可以结合使用这两种数据进行半监督学习，这样可以减少对手动添加数据标签的需求，同时提供添加了注释的大型数据集。
数据标签是开发高性能机器学习模型的关键一步。 虽然标签看似简单，但实施起来并不总是很容易。 因此，企业必须考虑多种因素和方法，以确定最佳标签方法。 由于每种数据标签方法都有其优缺点，因此建议对任务复杂性以及项目的规模、范围和持续时间进行详细评估。
以下是对数据添加标签的一些方法：
一般而言，数据标签虽然可以缩短企业扩大训练数据规模的时间，但这要付出更高成本，因此要在这两者之间做出权衡。 更准确的数据尽管成本很高，但通常有助于改善模型预测，因此值得投资。 由于数据注释为数据集提供更多上下文，因此有助于增强探索性数据分析以及机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 应用的性能。 例如，数据标签有助于在搜索引擎平台上产生更相关的搜索结果，以及在电子商务平台上提供更相关的产品推荐。 接下来我们更深入地探讨一下其他主要优点和挑战：
数据标签为用户、团队和企业提供更多背景信息，有助于提高数据的质量和易用性。 更具体地说，具有以下优点：
数据标签并非没有挑战。 一些最常见的挑战包括：
无论采用哪种方法，以下最佳实践都有助于优化数据标签的准确性和效率：
虽然数据标签有助于在各行各业的多种背景下增强准确性、质量和易用性，但比较突出的用例包括：
支持高级文本分析的自然语言处理 (NLP) 服务
利用行业领先的本地对象存储，支持 AI 工作负载并整合主要和辅助大数据存储
利用先进的 AI 远程监控和计算机视觉，查看、预测和预防资产和运营方面的问题。