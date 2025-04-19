ChatGPT 由 OpenAI 开发，这家机器学习和 AI 初创公司由 CEO Sam Altman、总裁 Greg Brockman 以及 ElonMusk 和 Ilya Sutskever 等人创立。除了 ChatGPT 和 GPT 模型系列之外，OpenAI 还创建了 DAL-E 图像生成模型和文本转视频模型 Sora。

OpenAI 最初是一个非营利性实体，但现在是一家混合型企业：501(c)(3) 非营利性 OpenAI, Inc. 控制着一家控股公司，该公司是营利性子公司 OpenAI Global LLC 的主要所有者。自成立以来，OpenAI 已获得 Microsoft 的大量投资，自 2019 年以来总额至少为 130 亿美元。