最近发布的 DeepSeek-R1、谷歌的 Gemini 2.0 Flash Thinking、IBM 的 Granite 3.2 和 OpenAI 的 o1 系列以及 o3-mini 等推理模型让 AI 推理成为人们关注的焦点。AI 获得了进一步发展，从遵循预定义规则演变为整合某种形式的推理。随着 AI 采用率的提高，该技术的作用正在发生变化。

当今的推理模型不仅可以生成答案，还可以逐步反思和拆解分析。这使 AI 能够解决越来越复杂的问题，并引导用户采取有意义的行动。

然而，据 IBM 研究员 Francesca Rossi 所言，AI 推理并非最近才出现的功能，早在 AI 发展之初，这种能力就已被编入程序之中。预先编程设定的推理技能曾赋予 AI 模型预测结果一定程度的确定性，这种确定性让人们能够信任并依赖这些预测结果。不过，Rossi 指出，新一代 AI 模型由于具备更为动态灵活的推理能力，可能反而缺乏这种原有的确定性和可靠性。

Rossi 指出，虽然 AI 推理旨在模仿人类推理，但 AI 仍需要做很多工作才能真正像人类一样进行推理。