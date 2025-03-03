IBM 首席执行官 Arvind Krishna 在迪拜举行的世界政府峰会期间接受彭博社采访时表示：“随着成本下降，[人工智能的] 使用将呈爆炸式增长。”

换句话说，今年 1 月发布的 Deepseek R1 等低成本模型将成为 2025 年人工智能 (AI) 应用新高峰的推动力。



尽管投资者对 DeepSeek 发布消息的反应显示出对美国 AI 公司信心的短暂动摇，但从长期趋势来看，这对全球 AI 的发展可能是积极的。

“我认为这是一种验证，”Krishna 说，“我们一直在强调，您不必花这么多钱来购买这些模型。”Krishna 认为，DeepSeek 的出现验证了对更小、适合用途且为有限用例构建的机器学习模型的需求。

其他 AI 公司并没有放慢脚步。OpenAI 在 2 月下旬宣布，他们的每周活跃用户已达到 4 亿，在不到 3 个月的时间里增长了 33%。 1



这一增长大部分来自企业部门。麦肯锡报告称，在未来 3 年内，92% 的公司计划增加 AI 投资。2

“到目前为止，只有 1% 的企业数据融入了任何形式的 AI 模型，”Krishna 表示，这意味着 AI 解决方案的大部分价值尚未释放。



随着生成式 AI (Gen AI) 在企业环境中继续扩展，思考 Deepseek 在漫长的创新链中的位置将很有帮助，我们将会看到进一步的发现。