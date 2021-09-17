AI 道德规范问题的示例包括数据责任和隐私、公平性、可解释性、稳健性、透明度、环境可持续发展、包容性、道德主体、价值一致性、问责制、信任和技术滥用。本文旨在提供当今行业 AI 道德规范的综合市场观点。如需了解有关 IBM 的观点的更多信息，请参阅此处的 AI 道德规范页面。

随着大数据的出现，公司更加注重推动整个组织的自动化和数据驱动型决策。虽然其目的通常是改善业务成果，但公司在某些 AI 应用程序中正在经历不可预见的后果，特别是由于前期研究设计不佳和数据集存在偏见。

随着不公平结果的曝光，新的指导方针已经出现，主要来自研究和数据科学界，以应对针对 AI 道德规范的担忧。AI 领域的领先公司在制定这些指导方针方面也有既得利益，因为他们自己已经开始体验到未能在其产品中维护道德标准的一些后果。在这一领域缺乏尽职调查可能会产生声誉、监管和法律风险，导致代价高昂的处罚。与所有技术进步一样，在新兴领域，创新往往会超出政府的监管。随着政府行业内相应专业知识的发展，我们可以预期公司将遵循更多的 AI 协议，以便能够避免任何侵犯人权和公民自由的行为。