DeepSeek：审视热潮

DeepSeek 是一个位于中国杭州的 AI 研究实验室。这也是该公司开发的开放权重生成式 AI 模型的名称。2025 年 1 月下旬，他们的 DeepSeek-R1 LLM 在主流科技和金融新闻中被广泛报道，其性能可与 OpenAI、Anthropic 和 Google 的顶级专有模型相媲美，但构建成本却低得多。

DeepSeek 公司诞生自幻方量化公司；后者是一家中国对冲基金公司，由三位计算机科学家于 2016 年创立，专注于算法交易策略。2019 年，该公司利用其交易运营的收益建立了一家 AI 驱动的子公司 - 幻方 AI，据报道，该公司在深度学习训练基础设施上投资了 2800 万美元，并在 2021 年将该投资增加了五倍。

到 2023 年，幻方的 AI 研究已经发展到值得建立一个专注于 AI 的独立实体的程度，更具体地说，是专注于开发通用人工智能 (AGI)。由此产生的研究实验室被命名为 DeepSeek，幻方量化是其主要投资者。从 2023 年 11 月的 DeepSeek-Coder 开始，DeepSeek 开发了一系列备受推崇的开放权重模型，主要关注数学和编码性能。

2024 年 12 月，该实验室发布了 DeepSeek-V3，这是 DeepSeek-R1 的基础 LLM。DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1 的突破性性能使该实验室成为生成式 AI 未来开发领域意想不到的领导者。