什么是 Mistral AI？

Mistral AI 于 2023 年 4 月由前 Google DeepMind 的 Arthur Mensch 与前 Meta AI 的 Guillaume Lample 和 Timothée Lacroix 共同创立。这三位联合创始人最初是在巴黎郊区的巴黎综合理工学院学习时相识的，他们以法国南部吹向地中海的强劲西北风命名了自己的公司。截至 2024 年 6 月，按估值计算，这家法国公司是欧洲最大的 AI 初创公司，也是旧金山湾区之外最大的一家。1

在 DeepMind，Mensch 是开创性论文 《训练计算最优的大型语言模型》的主要作者之一。该论文及其介绍的“Chinchilla”模型探索了 LLM 的扩展规律，并介绍了几项关于自回归语言模型的模型大小、训练数据、效率和性能之间关系的几个极具影响力的观点。在 Meta，Lacroix 和 Lample 是最初的 LLaMa 模型背后的研究人员之一。

联合创始人在效率和 LLM 开发方面的专业知识相结合，产生了一系列主要为开源的模型，其性能通常与规模大得多的 LLM 相当。Mistral AI 在生成式 AI 的开发中，早期最显著的贡献之一是对稀疏专家混合（MoE）模型的创新。

其既定使命包括“坚定地致力于开放、便携和可定制的解决方案，并极其重视在有限的时间内提供最先进的技术”。