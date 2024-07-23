7 月 23 日星期二，Meta 宣布推出多语言大型语言模型 (LLM) Llama 3.1 系列。Llama 3.1 包含经过预训练和指令微调的文本输入/文本输出开源生成式 AI 模型，大小分别为 8B、70B，且首次包含了 405B 参数。

经过指令微调的 Llama 3.1-405B 将在 IBM® watsonx.ai 上线，它是当今规模最大、功能最强大的开源语言模型，可与市场上最好的专有模型相媲美。当前，它可以在 IBM® Cloud、混合云环境或本地部署中部署。

Llama 3.1 版本是在 4 月 18 日发布 Llama 3 模型之后推出的。在随附的发布公告中，Meta 表示，“[他们的]近期目标是使 Llama 3 多语言和多模态具有更长的上下文，并继续提升推理和编码等 LLM 功能的整体性能。”

当前 Llama 3.1 的发布表明，在实现这一目标方面取得了重大进展，其中包含大幅增加上下文长度，扩大工具使用范围和提升多语言能力等。