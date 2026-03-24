IBM Bob 助力您的组织加速创新、提升生产力，并实现现代化应用开发。
智能体开发环境正在重新定义企业构建和现代化软件的方式——通过协同贯穿 SDLC 的规划、执行与验证，使团队能够更快发布、持续升级遗留系统，并维护组织所需的安全性与治理能力。
在 SDLC 任务中实现 20-80% 的效率提升 ，重复性工作耗时 减少 90% 以上 。
复杂工程任务交付 速度提升 20-40% ，结构化工作流程工作量削减 50-80% 。
AI 计算支出降低 约 40% ，通过早期缺陷检测和减少返工，降低每个功能点的成本。
及早发现安全漏洞，减少后续问题，提升审计就绪度。
Bob 的智能体模式让团队能够规划、推理、实施和验证跨代码与系统的复杂变更——确保高质量成果，而非仅生成代码。
现代化改造成为可预测的渐进过程，而非高风险举措。此类环境管理着重构、框架迁移、依赖升级和测试重新生成，保障系统完整性并实现可量化进展。
全存储库重构、依赖项升级和框架迁移
自动测试重新生成与 CI 对齐
支持现代化项目持续推进——每一步都可量化风险降低
Bob 通过实时分析和自动化检查，在代码编写阶段（而非事后）检测漏洞，将安全嵌入日常开发。
在 IDE 和 PR 审查阶段实现早期检测
减少后续事故与返工
通过编写阶段嵌入的自动化可审计防护栏，构建可信工程
通过为每项任务选择合适的 AI 能力，并最大限度地减少冗余计算周期，AI 编码智能体为辅助开发建立了严谨的成本模型。管理者能够获得更清晰的成本归因和更可预测的运营成本。
通过按需执行（为任务选用合适的模型），实现可预测的成果和严格的成本控制。
确定性执行路径减少浪费和返工
通过集中可见性和策略控制 (Bobalytics) 实现可预测的 AI 支出
IBM Bob 通过自动化处理从构建新功能到现代化遗留系统以及加强安全交付等一系列复杂耗时的开发工作，从而加速软件开发，让团队能够以更少的投入交付高质量的软件。
快速构建完整的测试自动化框架并生成全面的测试覆盖率，在不拖慢交付速度的前提下提高发布信心。
通过架构洞察更快地理解复杂代码库，使团队能够自信地交付新功能。
在几分钟内创建可用于生产的集成智能体和 MCP 服务器，加速企业工作流程的自动化。
通过对无文档代码进行逆向工程，并在数天而非数月内执行经过验证的升级，实现 Java、COBOL、RPG 和主机系统的现代化。
Artur Skowronski
Java 与 Kotlin 工程主管
Bob 是首个将 Java 视为头等公民的同类工具。该工具表现非常出色，准确把握了现代化的意图。 ”
Hans Boef
Novadoc 技术顾问与支持经理
Bob 展现出的智能水平和上下文理解能力，超越了我见过的其他任何工具。 ”
Steve Cast
Fresche Solutions 实践总监
Bob 内置了安全护栏。它提供不同的运行模式，让您在批准其建议后，再对源代码进行更改。 ”