通过为每项任务选择合适的 AI 能力，并最大限度地减少冗余计算周期，AI 编码智能体为辅助开发建立了严谨的成本模型。管理者能够获得更清晰的成本归因和更可预测的运营成本。

通过按需执行（为任务选用合适的模型），实现可预测的成果和严格的成本控制。​

确定性执行路径减少浪费和返工​​

通过集中可见性和策略控制 (Bobalytics) 实现可预测的 AI 支出​