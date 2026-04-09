与 Bob 一起，解开过去，重建未来

APIS IT 是一家支持政府数字服务的克罗地亚公共信息通信技术提供商，需要对一系列积累了数十年技术债务的关键任务系统进行现代化改造。多个基础性工作负载，包括 20 世纪 90 年代初期的 JCL/PL/I 作业、Java 8 应用程序，以及一个运行在 IBM CICS 上、已有 20 年历史的 EGL 系统，几乎没有文档记录，且严重依赖于机构知识。这使得理解当前架构变得困难，并延缓了安全规划现代化工作的进程。与此同时，测试团队需要一个能够编排 REST API、SOAP 服务和数据库交互的综合自动化解决方案——而传统上，从零构建这些能力需要数周或数月的时间。

APIS IT 的 .NET 环境中也浮现出进一步的现代化需求，其中一个已有十年历史的 SOAP 服务需要迁移到现代 REST 架构，而一个内部的 .NET Core 3.1 API 管理器则积累了不必要的依赖项和技术债务。手动更新这些系统将需要大量的工程投入，并在各平台间引入风险。

为取得进展，APIS IT 需要一个能够快速解读遗留系统、加速文档记录，并支持在大型机和现代应用程序间进行规模化现代化的解决方案。