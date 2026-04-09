与 Bob 一起，解开过去，重建未来

为 APIS IT 的关键任务系统带来清晰性、速度和现代化。
APIS IT 是一家支持政府数字服务的克罗地亚公共信息通信技术提供商，需要对一系列积累了数十年技术债务的关键任务系统进行现代化改造。多个基础性工作负载，包括 20 世纪 90 年代初期的 JCL/PL/I 作业、Java 8 应用程序，以及一个运行在 IBM CICS 上、已有 20 年历史的 EGL 系统，几乎没有文档记录，且严重依赖于机构知识。这使得理解当前架构变得困难，并延缓了安全规划现代化工作的进程。与此同时，测试团队需要一个能够编排 REST API、SOAP 服务和数据库交互的综合自动化解决方案——而传统上，从零构建这些能力需要数周或数月的时间。
APIS IT 的 .NET 环境中也浮现出进一步的现代化需求，其中一个已有十年历史的 SOAP 服务需要迁移到现代 REST 架构，而一个内部的 .NET Core 3.1 API 管理器则积累了不必要的依赖项和技术债务。手动更新这些系统将需要大量的工程投入，并在各平台间引入风险。
为取得进展，APIS IT 需要一个能够快速解读遗留系统、加速文档记录，并支持在大型机和现代应用程序间进行规模化现代化的解决方案。
作为其更广泛转型计划的一部分，APIS IT 开始对 IBM Bob（IBM 的软件开发生命周期合作伙伴）进行早期测试。Bob 的混合、开放且可扩展的架构使其能够直接集成到 APIS IT 的现有环境中，从而能够以最少的设置实现对遗留系统与现代系统的快速分析。
APIS IT 首先将 Bob 应用于其最复杂的大型机与遗留工作负载。通过协调执行与自动验证，Bob 分析了超过 36 个 JCL 作业和一个多模块 PL/I 应用程序，逆向工程了执行流程与依赖关系，同时生成了全面的技术文档和 Mermaid 架构图。Bob 还解读了一个已有 20 年历史的 EGL/CICS 应用程序，生成了完整的多格式文档和用于图表转换的 Python 工具，从而提供了以往需要大量人工工作才能实现的架构清晰度。
在 .NET 生态系统中，Bob 实现了类似的加速效果。Bob 利用多步规划和迭代优化，在数小时内将一个已有十年历史的 SOAP 服务重构为现代的 .NET 8 REST API，既保留了现有业务逻辑，又生成了零编译错误、可投入生产的代码。Bob 还对 APIS IT 内部的 .NET Core 3.1 API 管理器进行了现代化改造，移除了不必要的数据库依赖，简化了过度设计的模式，将配置迁移至应用程序文件，并将解决方案升级至 .NET 8。在整个过程中，Bob 的 Shell 和远程 Shell 功能支持了依赖项清理、构建验证以及详细的改造前后架构文档的生成。
IBM Bob 在 APIS IT 一些最复杂的现代化优先事项中，带来了快速、实质性的收益。Bob 使团队能够解读数十年来无文档记录的遗留工作负载，为 JCL/PL/I 作业生成了完整的克罗地亚语文档，且经操作员验证准确率达 100%。这种清晰性为长期依赖机构知识的现代化工作安全推进扫清了障碍。Bob 还为年代久远的 EGL/CICS 系统带来了透明性，生成多格式架构文档和流程分析的速度比人工方法快 10 倍，使 APIS IT 能够对其最关键的平台之一获得可操作的洞察。
为支持测试，Bob 在短短两天内便交付了完整的 React + SQLite 测试自动化平台，相比传统大语言模型辅助方法，实现了 5 到 6 倍的生产力提升。由此产生的解决方案为 APIS IT 提供了模块化、可投入生产的自动化测试基础，适用于 REST、SOAP 和数据库工作流。
在 .NET 资产方面，Bob 进一步压缩了现代化时间线。一个已有十年历史的 SOAP 服务在数小时内被完全重构为现代 REST API，代码更新率达 100%，且零编译问题。Bob 还简化了一个内部 API 管理器，移除了不必要的依赖项，精简了架构模式，迁移了配置，并将解决方案升级至 .NET 8——这些通常需要数周的工作，在五到六小时内完成。这些优化使代码库减少了 30%，消除了 50% 的依赖项，并提升了性能与内存效率。
Bob 帮助 APIS IT 打破了长期存在的障碍，加速了其遗留系统与现代系统的进展。凭借一致的准确性、速度和架构洞察分析，Bob 使 APIS IT 能够自信地从探索阶段进入交付阶段——在数小时内取得以往需要数周才能实现的结果。
APIS IT 是克罗地亚领先的公共信息通信技术提供商，也是克罗地亚政府的关键技术合作伙伴。凭借超过 60 年的经验，它提供安全、高质量的 IT 服务，支持公共行政的数字化转型，并实现政府业务流程的现代化。
所有客户体验均基于 IBM Bob 的早期预览版。所有结果均基于客户分享的详情。最终产品规格和功能可能与早期预览版有所不同。个别结果可能有所差异。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 3 月。
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