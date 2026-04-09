BlueApp 是 Blue Pearl 的高量级顾问匹配平台，由搜索、工作流自动化和机器学习 (ML) 驱动的排序技术提供支持，其规模和复杂性正不断增长。继续使用 Java 11 意味着该平台无法从现代化的长期支持 (LTS) 基线中获益，而后者能提供更强的安全性和合规性优势，包括多年的累积修复以及更高效并发模式等现代 Java 虚拟机的改进。

在工程层面，开发者因已弃用的应用程序编程接口 (API) 和依赖项不兼容而遇到阻力，这拖慢了交付速度并增加了维护工作的开销。迁移到 Java 25（长期支持版）提供了一种简化开发、使平台与现代技术基础保持一致的方法，并创建了一个可供参考的内部成功案例，以支持 Blue Pearl 更广泛的 AI 辅助现代化战略。从历史上看，类似的升级通常需要大约 30 天或更长的工程投入。