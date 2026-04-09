由 AI 引领的现代化，由 IBM Bob 交付
BlueApp 是 Blue Pearl 的高量级顾问匹配平台，由搜索、工作流自动化和机器学习 (ML) 驱动的排序技术提供支持，其规模和复杂性正不断增长。继续使用 Java 11 意味着该平台无法从现代化的长期支持 (LTS) 基线中获益，而后者能提供更强的安全性和合规性优势，包括多年的累积修复以及更高效并发模式等现代 Java 虚拟机的改进。
在工程层面，开发者因已弃用的应用程序编程接口 (API) 和依赖项不兼容而遇到阻力，这拖慢了交付速度并增加了维护工作的开销。迁移到 Java 25（长期支持版）提供了一种简化开发、使平台与现代技术基础保持一致的方法，并创建了一个可供参考的内部成功案例，以支持 Blue Pearl 更广泛的 AI 辅助现代化战略。从历史上看，类似的升级通常需要大约 30 天或更长的工程投入。
Blue Pearl 选择 IBM Bob（IBM 的软件开发生命周期合作伙伴），加速了分析、重构和验证，同时通过治理检查点和 CI/CD 验证保持工程团队的控制权。作为 Bob 的早期用户，该团队受益于与现有设计模式和内部库相一致的架构感知指导。Bob 支持了对已弃用 API 和代码热点的自动重构，提供了依赖项对齐洞察以识别兼容性问题和可行的升级路径，并通过更新和扩展单元测试与集成测试覆盖范围，加速了测试现代化。
此次升级采用结构化的三天交付方式执行。第 一天专注于评估，包括代码库与依赖项扫描、已弃用 API 识别、排序及验收关卡。第 二天侧重于重构、模式现代化、依赖项升级，以及构建与测试的稳定化。第 三天通过单元测试与集成测试、与基线的性能对比、安全检查、部署及监控发布，完成转型。这种方法形成了一种可重复的交付流程，Blue Pearl 可将其打包为可供客户使用的现代化服务产品。
此次现代化为 BlueApp 带来了显著的效率与质量提升。通过在短短三天内完成向 Java 25（长期支持版）的升级——而类似工作通常需要约 30 天——Blue Pearl 实现了约 90% 的交付周期缩短，并节省了 160 多个工程工时，用于更高价值的工作。该部署在生产环境上线后，在初期稳定期内未出现任何部署后缺陷，凸显了此次升级的可靠性。性能基准测试显示，关键工作流的响应时间加快了约 15%，而迁移至现代长期支持基线也增强了平台的整体安全态势。
此次合作还为 Blue Pearl 和 IBM 创造了战略动能。团队建立了一种可重复的现代化流程，可扩展应用于内部产品，支持未来在升级标准化、文档自动化、重构和质量改进方面的工作。同时，该计划的成功使 Java 现代化成为更广泛的云迁移与现代化项目中的一项强有力服务产品，为类似的合作开拓了 15 至 20 个客户机会。Blue Pearl 与 IBM 还在探索联合举办研讨会与评估，以识别可快速取胜的现代化候选项目，进一步印证了此次由 Bob 助力的早期转型所产生的影响。
Blue Pearl 总部位于南非，是一家领先的云解决方案开发商和咨询合作伙伴。Blue Pearl 团队提供专业咨询服务，以满足客户的业务战略和管理需求。该公司的首要任务是通过倾听、分析和创建推动增长和创新的定制解决方案，为每项业务增加价值。
所有客户体验均基于 IBM Bob 的早期预览版。所有结果均基于客户分享的详情。最终产品规格和功能可能与早期预览版有所不同。个别结果可能有所差异。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 3 月。
IBM、IBM 徽标和 IBM Bob 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。