Alan Turing 是理论计算机科学史上的一位开创性人物，他在 1950 年发表的论文《Computer Machinery and Intelligence》中发表了最早、最具影响力的机器智能定义之一。他的核心观点是，智力可以通过行为来定义，而不是神秘的哲学品质。Turing 认识到很难确定机器和思维等概念的确切定义，因此提出了一个简单的方法来解决这个问题，这个方法基于一个名为“模仿游戏”的聚会游戏。

“图灵测试”很简单：人类观察者必须阅读文本样本，并确定它们是人类生成的还是机器生成的。Turing 提出，如果人类无法区分程序的输出和另一个人的输出，就可以说程序展示了类人智能。

对图灵测试的批评

尽管图灵测试影响巨大，但如今的计算机科学家并不认为图灵测试是衡量通用人工智能的充分标准。与其说是展示机器的思考能力，不如说这项测试往往只是凸显了人类是多么容易被愚弄。

例如，1966 年，Joseph Weizenbaum 创建了一款名为 ELIZA 的聊天机器人程序，该程序可应用简单的规则将用户输入的语言转换为聊天机器人的响应。他用这个聊天机器人设计的第一个程序称为 DOCTOR，旨在模仿罗杰斯式心理治疗师，通过一般性回应或以问题形式重新表述用户输入：

人类：嗯，我男朋友让我来这里。ELIZA：你男朋友让你来这里？人类：他说我经常情绪低落。ELIZA：听到你很情绪低落，我感到很遗憾。人：确实如此。我不开心。 ELIZA：你觉得来这里能让你不再难过吗？

正如 Weizelbaum 在他 1976 年的著作 《Computer Power and Human Reason》中所解释的那样，他“惊讶地发现与 DOCTOR 交谈的人在情感上与计算机的投入如此之快，而且他们如此明确地将其拟人化。他指出，他的秘书几个月来一直在看他编制程序，显然也知道程序的简单方法，但当她开始与程序对话时，却要求他离开房间，以保护个人隐私。1这种现象被称为 ELIZA 效应。