“中文房间争论”由 John Searle 于 1980 年提出。他在论文中探讨理解和思考的定义，并声称计算机永远无法做到这一点。在斯坦福大学网站上的这篇论文摘录中，很好地总结了他的论点，

“计算纯粹是从形式或句法方面进行定义，而思想具有实际的心理或语义内容，我们不能仅通过句法操作而非其他任何内容来从句法过渡到语义......例如，一个系统（即我）不会仅仅通过模拟说中文者行为的计算机程序的步骤来理解中文（第 17 页）。”

中文房间争论提出以下场景：

假设一个不会说中文的人坐在一个封闭的房间里。房间里有一本书，书里有中文规则、短语和说明。另一个能说流利中文的人把用中文写的纸条递进房间里。借助语言短语手册，房间内的人可以选择适当的答案并将其传回给讲中文的人。

虽然房间里的人能够使用语言短语手册做出正确回答，但他/她仍然不会说中文或听不懂中文；这只是通过将问题或语句与适当的回答相匹配来模拟理解。Searle 认为，强 AI 需要真正的头脑才能有意识或理解力。中文房间争论体现了图灵测试的缺陷，并表明对人工智能的定义存在差异。