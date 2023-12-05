自监督学习 (SSL) 在计算机视觉和自然语言处理 (NLP) 等领域特别有用，因为这些领域需要大量标注数据来训练最先进的人工智能 (AI) 模型。由于这些标记数据集需要人类专家进行耗时的注释，因此收集足够的数据可能非常困难。自监督方法可以更省时，更具成本效益，因为它们取代了部分或全部需要手动标记训练数据的方法。

要训练深度学习模型以完成需要精度的任务，例如分类或回归，必须能够将模型对给定输入的输出预测与对该输入的“正确”预测（通常称为标准答案）进行比较。通常，手动标记的训练数据作为标准答案：因为这种方法需要直接的人工干预，所以称为“监督”学习。在自监督学习中，任务的设计使得可以从未标记的数据中推断出“标准答案”。

在 SSL 中，任务分为两类：假托任务和下游任务。 在假托任务中，SSL 用于训练 AI 系统来学习非结构化数据的有意义表示。这些已知表示随后可以用作下游任务的输入，例如监督学习任务或强化学习任务。在新任务上重用预训练的模型被称为“迁移学习”。

自监督学习用于训练各种复杂的深度学习架构，以执行各种任务，从 BERT 和 GPT 等基于 Transformer 的大型语言模型 (LLM) 到变分自编码器 (VAE) 和生成式对抗网络 (GAN) 等图像合成模型，再到 SimCLR 和动量对比 (MoCo) 等计算机视觉模型。