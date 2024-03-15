在训练开始时（或者，在这种情况下为预训练），模型还没有“学习”任何东西。训练从模型参数的随机初始化开始，模型参数是应用于神经网络中每个节点上发生的数学运算的不同权重和偏差。

训练分两个阶段迭代进行：在前向传递中，模型对训练数据集中的一批样本输入进行预测，损失函数测量模型对每个输入的预测与“正确”答案（或标准答案）之间的差异（或损失）；在反向传播期间，使用优化算法（通常是梯度下降）来调整整个网络的模型权重，以减少损失。对模型权重的这些调整就是模型“学习”的方式。该过程会在多个训练周期中重复，直到模型被视为已得到充分训练。

传统的监督学习通常用于预训练计算机视觉任务（如图像分类、对象检测或图像分割）的模型，它使用标记数据：标签（或注释）提供可能答案的范围和每个样本的标准答案输出。

LLM 通常通过自监督学习 (SSL) 进行预训练，其中模型通过旨在从未标记数据的固有结构中推导出标准答案的假托任务进行学习。这些假托任务传授对下游任务有用的知识。它们通常采用以下两种方法之一：

自我预测：屏蔽原始输入的某些部分，让模型对其进行重建。这是 LLM 的主要训练模式。

对比学习：训练模型学习相关输入的相似嵌入和不相关输入的不同嵌入。这在为少样本或零样本学习而设计的计算机视觉模型（如对比语言-图像预训练 (CLIP)）中得到了广泛应用。

因此，SSL 允许在训练中使用海量数据集，而不必注释数百万或数十亿个数据点。这节省了大量的劳动力，但仍然需要大量的计算资源。