用于分类或回归的大多数最先进深度学习模型均会通过监督学习进行训练，而这需要大量相关数据类的标注示例。模型可通过对标注训练数据集进行预测来“学习”；数据标签则可为每个训练示例提供潜在答案的范围和正确答案（或基本事实）。此处的“学习”是指调整模型权重，以将模型的预测与基本事实之间的差异最小化。此过程需要足够多的标注样本来进行多轮训练和更新。

监督学习虽然功能强大，但在某些现实场景中却并不实用。对大量数据样本进行注释既昂贵又耗时，而在罕见疾病和新发现物种等领域，则可能很少或根本没有任何先例。以图像识别任务为例：根据一项研究，人类可识别约 30,000 个可单独区分的物体类别。1就时间、成本和计算资源而言，如果 AI 模型必须根据每个类的标注数据进行显式训练，它们则远不及人类的能力。

由于机器学习模型需要能以最低训练开销来快速推广到大量语义类别，于是便催生出 n 样本学习：它是机器学习的其中一种，且包括小样本学习 (FSL) 和单样本学习。小样本学习通常会使用迁移学习和基于元学习的方法来训练模型，以便仅使用少量标注训练示例（在单样本学习中，则为单个标注示例）来快速识别新类。

与所有 n 样本学习一样，零样本学习并非指代任何特定的算法或神经网络架构，而是指学习问题自身的本质：在 ZSL 中，此模型不会根据任何未知类的标注示例（要求在训练后对这些示例进行预测）进行训练。

此问题提出未考虑该类是否已存在于（尽管未标注）训练数据中。例如，某些大型语言模型 (LLM) 非常适合 ZSL 任务，因为它们会通过对大量文本语料库的自监督学习进行预训练，而这些语料库可能包含对未知数据类的偶然引用或了解。在缺少可借鉴标注示例的情况下，ZSL 方法均依赖于使用此类辅助知识来进行预测。

鉴于其多功能性和丰富用例，零样本学习已成为数据科学中日益引人注目的研究领域，尤其是在计算机视觉和自然语言处理 (NLP)领域。