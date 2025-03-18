特征是数据集中项目可定义的质量。特征也称为变量，因为它们的值可能会随数据点的不同而变化；特征还称为属性，因为它们描述了数据集中数据点的特性。不同特征以不同方式表征数据点。

特征可以是自变量、从自变量中获取值的因变量或由多个其他特征汇编而成的组合属性。



特征选择的目的是确定模型可用于预测因变量的最重要输入变量。目标变量是模型负责预测的因变量。

例如，在员工数据库中，输入特征可以包括年龄、地点、薪资、职称、绩效指标和雇佣期限。雇主可使用这些变量来生成目标组合属性，该属性代表员工为找到更好的工作而离职的可能性。然后，雇主可以决定如何鼓励这些员工留下来。

特征可大致分为数值变量和分类变量。

数值变量是可以量化的，例如长度、大小、寿命和持续时间。

分类变量是非数值变量，例如姓名、职务和地点。

在进行特征选择之前，特征提取过程会将原始数据转换为机器学习模型可以使用的数值特征。特征提取可以简化数据，并降低处理数据所需的计算要求。