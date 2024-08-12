分析师长期使用组织内的预测分析来做出数据驱动的决策。然而，预测性 AI 技术可以加快统计数据分析的速度，而且由于机器学习算法能处理海量数据，分析结果也变得更加准确。预测性 AI 通过分析数千个因素和可能长达数十年的数据来得出结论。这些预测可帮助组织为未来趋势做好准备。

人们有时会将预测性 AI 与描述性或规范性分析相混淆。描述性分析帮助组织了解过去发生某事的原因，而预测性分析帮助组织预测未来可能发生的事情。规范性分析建议组织可以采取哪些措施来确保这些结果发生。

预测性 AI 广泛用于深入了解客户行为，帮助各行各业优化决策。它能预测各种潜在问题，比如客户流失、供应链中断、机械故障等，通过生成可靠、准确的预测结果来帮助组织提前做好规划。