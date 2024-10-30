想象一下，一家公司雇用了一批新员工。他们的履历非常出色，能够快速、高效地完成所有任务。从技术上讲，他们正在完成工作，但他们做得好吗？他们的工作是否高质量、准确且可靠？

正如对待任何新员工那样，经理会花一些时间审查他们的工作，以确保他们符合公司标准并表现得当。随着人工智能 (AI) 在业务产出和决策中发挥越来越大的作用，公司也需要对 LLM 采取同样的做法。

大型语言模型 (LLM) 是指在大量数据上进行训练的基础模型，用于与理解和生成文本相关的任务。例如，这类 AI 系统特别适用于内容创建、汇总和情感分析等工作。

LLM 彻底改变了自然语言处理 (NLP) 领域，并以全新的方式让生成式 AI 引起了公众的注意。OpenAI 的 Chat GPT-3 和 GPT-4 以及 Meta 的 Llama 是最著名的例子，但各种各样的 LLM 已应用于众多领域。LLM 为聊天机器人、虚拟助理、语言翻译工具和代码生成系统等 AI 工具提供助力。

随着 LLM 应用程序被更广泛地采用，特别是用于医疗保健和金融等高风险行业，对它们的输出进行测试变得越来越重要。这正是 LLM 评估的意义所在。