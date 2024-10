利用 AIOps 加速运营

使用面向 IT 运营的人工智能 (AIOps),可以获得诸多好处。通过将 AI 融入 IT 运营,企业可以利用 NLP、大数据和 ML 模型的强大功能来自动化和简化运营工作流程,并监控事件关联和因果关系判定。

AIOps 是提高数字化转型投资回报率的最快方法之一。流程自动化通常以优化支出、提高运营效率和整合创新技术为主,而这些往往意味着更好的客户体验。AI 还可以带来更多好处,包括构建更可持续的 IT 系统和改进持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道。

自动化编码和应用程序现代化

如今,各大企业使用生成式 AI 实现应用现代化、助力企业 IT 运营,包括自动编码、部署和扩展。对于编码,开发人员可以通过自然语言界面将编码命令作为简单的英语句子输入并获得自动生成的代码。应用具有代码生成功能的生成式 AI,还可以使不同经验水平的混合云开发人员将旧版应用程序代码大规模迁移到新的目标平台,并实现代码一致性、更低错误率和更快的速度。

提升应用程序性能

AI 运营 (AIOps) 的一个重要用例是,确保应用程序持续一致地运行,且不会过度配置和过度支出。自动化是优化云成本的关键,IT 团队无论技能多么娴熟,也不总是能够确定以最低成本达到所需性能而需要的确切计算、存储和数据库配置。AI 软件可以帮助确定资源的使用时间和方式,并实时匹配实际需求。

增强端到端系统弹性

为确保服务不间断地持续运行,各大企业利用 AI 和智能自动化实现实时根本原因分析功能。借助 AIOps,ITOps 团队可以快速识别事件的根本原因并立即采取行动,从而减少平均故障间隔时间 (MTBF) 和平均修复时间 (MTTR)。

AIOps 平台解决方案还可以整合多个来源的数据,并将事件关联起来,通过动态基础架构可视化、集成式 AI 功能和建议的修复措施,帮助企业清晰了解整个 IT 环境。

借助预测性 IT 管理,IT 团队可利用 AI 实现 IT 和网络运营自动化,快速高效地解决事件,在问题发生之前进行主动预防,以提升用户体验并降低任务管理成本。为帮助消除工具蔓延,企业级 AIOps 平台可以在中央管理平台上提供 IT 运营的整体视图,以便进行监控和管理。

锁定网络安全

AI 可通过多种方式利用 ML 来增强网络安全,包括:使用面部识别进行身份验证,实施欺诈检测,使用防病毒程序检测和阻止恶意软件,利用强化学习训练模型以识别和响应网络攻击并检测入侵,以及使用分类算法来标记异常或网络钓鱼攻击等事件。

赋能机器人

AI 的作用不仅仅是生成写猫的俳句。机器人可以处理并移动实物。在工业环境中,狭义 AI 可以执行材料处理、装配和质量检查等常规重复性任务。AI 可用于监测生命体征和检测手术期间的潜在问题,从而为外科医生提供帮助。农业机械可以自主进行修剪、移动、减薄、播种和喷洒。iRobot Roomba 等智能家居设备可以使用计算机视觉在房屋内部进行导航和清洁,并使用存储在内存中的数据来了解清洁进度。如果有 AI 的加持,Roomba 还可以引导自动驾驶汽车在高速公路上顺畅行驶,并引导机器人在配送中心运送商品或巡逻以履行安保和安全协议。

利用预测性维护实现清洁

AI 可用于预测性维护,通过直接分析来自机器的数据识别问题并标记所需进行的维护。AI 还可用于提高机器运行效率并减少发动机碳排放。维护计划可利用 AI 驱动的预测分析来提高效率。

实现预测

AI 可帮助进行预测。例如,供应链可以使用算法来预测未来需求,并预测需要何时运送产品才能确保及时送达。这有助于提高效率、减少积压库存,并有助于避免因为疏忽而需要重新订购的麻烦。