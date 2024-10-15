提供卓越的客户服务

现在，可通过会话式 AI 实时协助客户互动。基于语音的查询会使用自然语言处理 (NLP) 和情感分析来进行语音识别，从而立即开始对话。使用机器学习算法，AI 可以理解客户在说什么以及他们的语气，并在需要时将客户引导至客户服务代理。通过采用 Text to Speech 和 NLP，AI 可以立即响应文本查询和指令。如此一来，用户无需等待，可立即获得常见问题 (FAQ) 的答案，也可立即进行购买。数字客户服务代理可以向真人客服提供建议和指导，从而提高客户满意度。

打造个性化客户体验

借助 AI，可以有效通过聊天机器人、数字助理和客户界面大规模实现个性化体验，为客户和最终用户提供量身定制的体验和有针对性的广告。例如，Amazon 会提醒客户再次订购他们最常购买的产品，并向客户展示相关产品或建议。McDonald 利用 IBM Watson AI 和 NLP 构建 AI 驱动的客户服务解决方案，以加快自动接单 (AOT) 技术开发。这不仅有助于跨市场扩展 AOT 技术，还有助于处理包括新增语言、方言和菜单变化在内的集成问题。Spotify 会为客户推荐新的艺术家，以增加聆听乐趣。YouTube 根据客户兴趣推送精选内容。

促进交叉销售和追加销售

推荐引擎利用消费者行为数据和 AI 算法来帮助发现数据趋势，这些趋势可帮助制定更有效的追加销售和交叉销售策略，使得在线零售商在结账时为客户提供更有用的附加推荐。其他用途包括：Netflix 使用模型处理从观看历史记录中收集的数据集，并据此推荐观看内容；LinkedIn 使用机器学习功能过滤新闻源中的项目，提供就业推荐以及联系人推荐；Spotify 使用机器学习模型来生成歌曲推荐。

让智能手机更智能

依托于机器学习技术，可通过面部识别自动启动智能手机和语音助手，而Apple 的 Siri、Amazon 的 Alexa、Google Assistant 和 Microsoft 的 Cortana 可使用 NLP 识别所说的话并做出适当反应。此外，各大公司还会在智能手机摄像头中利用 ML。ML 可使用图像分类器来分析并改善照片、检测图像中的物体或人脸，甚至还可使用人工神经网络通过预测照片边界之外的内容来改善或扩充照片。

推出私人助理

虚拟助手或语音助手，如 Amazon 的 Alexa 和 Apple 的 Siri，由 AI 提供支持。当有人通过语音或文本形式提出问题时，ML 会搜索答案或回忆该人之前问过的类似问题。消息机器人也由这样的技术提供支持，如 Facebook Messenger 和 Slack 使用的机器人。Google Assistant、Cortana 和IBM watsonx Assistant 则结合 NLP 来理解问题和请求，采取适当行动并编写回复。

让人力资源管理更加人性化

AI 可以吸引、培养并留住技能至上的员工队伍。利用 AI，可以对大量应用程序进行精确的筛选分类并将其传递给 HR 团队成员。晋升评估任务可以从手动转为自动，以便更容易获得重要的人力资源洞察，例如更清晰地了解即将晋升的员工并评估他们是否符合关键基准。另外，使用 AI，可以快速回答员工提出的日常问题。