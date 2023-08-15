如今很难避免关于商用人工智能的讨论。医疗、零售、金融服务、制造——无论是哪个行业，企业领导者都想知道如何利用数据来获得竞争优势，并帮助他们应对新冠疫情后每天面临的挑战。

大部分讨论都集中在生成式 AI 的功能上，这是有充分理由的。虽然这项突破性的 AI 技术一直是媒体关注的焦点，但这只讲述了故事的一部分。更深入地看，AI 系统的潜力也在促使我们超越这些工具，思考更宏大的问题：AI 和机器学习模型的应用将如何推进宏观的战略业务目标？

商用人工智能已经推动了企业在数据分析和网络安全威胁检测方面进行组织变革。 AI 正在关键工作流程中应用，例如人才招聘和留用、客户服务和应用程序现代化，特别是与虚拟代理或聊天机器人等其他技术结合使用。

AI 的最新发展也在帮助企业实现人力资源招聘和职业发展、开发运维和云管理以及生物技术研究和制造方面的自动化和优化。随着这些组织变革的发展，企业将开始从使用 AI 辅助现有业务流程转向利用 AI 推动新的流程自动化、减少人为错误并提供更深入的洞察分析。这是一种被称为“AI 优先”或“AI+”的方法