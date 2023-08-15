人工智能（AI）的应用时代已经到来。组织不再关注是否添加 AI 功能，而是计划如何使用这项迅速兴起的技术。事实上，人工智能在商业中的应用正在从针对特定用例的小型应用程序发展成为一种将 AI 置于业务运营战略核心的范式。通过提供更深入的洞察分析和消除重复性任务，员工将有更多时间来履行人类独有的角色，例如合作开展项目、开发创新解决方案以及打造更好的体验。
这一进步并非没有挑战。虽然 42% 的公司表示正在深入了解 AI 技术，但失败率很高；平均而言，只有 54% 的 AI 项目能够从试点过渡到生产阶段。要克服这些挑战，需要改变企业目前使用的许多流程和模式：IT 架构、数据管理和文化方面的变革。以下是当今一些组织正在进行这种转变并以务实且合乎道德的方式从 AI 中获益的方法。
商用人工智能充分利用来自整个公司以及外部来源的数据，通过开发 AI 模型来获得洞察分析并开发新的业务流程。这些模型旨在减少重复性工作和复杂、耗时的任务，并帮助公司对其业务开展方式进行战略性调整，以提高效率、改进决策和获得更好的业务成果。
在 AI 领域，人们经常会听到这样一句话：人工智能的好坏取决于构成它的数据基础。因此，一个完善的商用 AI 项目还必须具备良好的数据治理框架。它不仅可确保数据和 AI 模型的准确性（提供更高质量的结果），还能确保数据的使用方式安全且合乎道德。
如今很难避免关于商用人工智能的讨论。医疗、零售、金融服务、制造——无论是哪个行业，企业领导者都想知道如何利用数据来获得竞争优势，并帮助他们应对新冠疫情后每天面临的挑战。
大部分讨论都集中在生成式 AI 的功能上，这是有充分理由的。虽然这项突破性的 AI 技术一直是媒体关注的焦点，但这只讲述了故事的一部分。更深入地看，AI 系统的潜力也在促使我们超越这些工具，思考更宏大的问题：AI 和机器学习模型的应用将如何推进宏观的战略业务目标？
商用人工智能已经推动了企业在数据分析和网络安全威胁检测方面进行组织变革。 AI 正在关键工作流程中应用，例如人才招聘和留用、客户服务和应用程序现代化，特别是与虚拟代理或聊天机器人等其他技术结合使用。
AI 的最新发展也在帮助企业实现人力资源招聘和职业发展、开发运维和云管理以及生物技术研究和制造方面的自动化和优化。随着这些组织变革的发展，企业将开始从使用 AI 辅助现有业务流程转向利用 AI 推动新的流程自动化、减少人为错误并提供更深入的洞察分析。这是一种被称为“AI 优先”或“AI+”的方法
以 AI 为先的流程构建是什么样的？与所有系统性变革一样，这是一个循序渐进的过程，是通往 AI 的阶梯，它能让企业制定清晰的业务战略，并通过三个清晰的步骤，以深思熟虑、全面整合的方式建立 AI 功能。
迈向 AI 优先的第一步是在混合多云环境中实现数据现代化。AI 功能需要高度弹性的基础设施，将各种功能和工作流整合到一个团队平台中。混合多云环境则能满足这一要求，让您在整个企业范围内拥有选择权和灵活性。
创建基础模型始于干净的数据。这包括构建针对 AI 数据整个生命周期的整合、清理和编目流程。这样做可以让您的组织能够以信任和透明的方式进行扩展。
正确的数据治理有助于组织建立信任和透明度，加强偏见检测和决策。当数据可访问、可信且准确时，它还使公司能够更好地在整个组织中实施 AI。
基础模型是使用机器学习算法基于大量未标记数据训练的 AI 模型，这些数据只需进行少量微调即可用于不同的任务。该模型可以通过自我监督学习和迁移学习，将从一种情境中学到的信息应用到另一种情境中。例如，ChatGPT 是基于 OpenAI 创建的 GPT-3.5 和 GPT-4 基础模型构建的。
完善的基础模型具有显著的优点；使用 AI 可以为企业节省无数的时间来建立自己的模型。这些节省时间的优势吸引了许多企业广泛采用。IBM 预计，基础模型将在两年内为企业环境中大约三分之一的 AI 提供助力。
从成本角度来看，基础模型需要大量的前期投资；然而，由于基础模型很容易扩展到其他用途，因此它们可以帮助公司节省模型构建的初始成本，从而为 AI 投资带来更高的投资回报率和更快的上市速度。
为此，IBM 正在构建一套特定领域的基础模型，这些模型超越了自然语言学习模型，并基于多种类型的业务数据进行训练，包括代码、时间序列数据、表格数据、地理空间数据、半结构化数据以及混合模式数据（例如文本与图像的组合）。第一款模型 Slate 已于近期推出。
要为您的企业推出真正有效的 AI 项目，您必须拥有干净的高质量数据集以及用于存储和访问这些数据的合适数据架构。贵组织的数字化转型必须足够成熟，以确保在整个组织所需的接触点收集数据，并且任何进行数据分析的人员都可以访问这些数据。
构建有效的混合多云模型对于 AI 管理必须存储、处理和分析的大量数据至关重要。现代数据架构通常采用 data fabric 架构方法，这简化了数据访问并使自助数据消费更容易。采用 data fabric 架构还可打造 AI 就绪的可组合架构，可在不同混合云环境中提供一致的功能。
准确性和以合乎道德的方式使用数据的重要性使得数据治理成为任何组织 AI 战略的重要组成部分。这包括采用治理工具并将治理纳入工作流，以保持一致的标准。数据管理平台还使组织能够正确记录用于构建或微调模型的数据，为用户提供关于哪些数据用于决定输出的洞察分析，以及团队确保安全和隐私所需的监管监督信息。
率先采用 AI、以有效且合乎道德的方式利用 AI 来增加收入并改善运营的公司将比那些未能将 AI 完全集成到其流程中的公司更具竞争优势。在制定 AI 优先战略时，请注意以下关键几点：
将 AI 融入组织的第一步是确定各种 AI 平台和 AI 类型如何与关键目标保持一致。企业不仅应该讨论如何实施 AI 来实现这些目标，还应该讨论预期结果。
例如，数据为实现更加个性化的客户体验创造了机会，进而带来了竞争优势。公司可以使用基于客户数据构建的定制 AI 模型来创建自动化的客户服务工作流。更真实的聊天机器人互动、产品推荐、个性化内容和其他 AI 功能有可能为客户提供更多他们想要的东西。此外，针对市场和消费者趋势的更深入的洞察分析有助于团队开发新产品。
为了提升客户体验和运营效率，请重点关注 AI 如何优化关键工作流和系统，例如客户服务、供应链管理和网络安全。
数据民主化的关键要素之一是数据即产品的概念。您的公司数据分布在本地部署的数据中心、大型机、私有云、公有云和边缘基础设施中。要成功扩展 AI 使用范围，您需要成功使用您的数据“产品”。
混合云架构使您能够无缝使用不同来源的数据，并在整个企业中有效扩展。了解所有数据及其存储位置后，即可确定哪些数据最重要、哪些数据可提供最大的竞争优势。
随着 AI 技术的快速发展，许多人开始提出有关道德、隐私和偏见的问题。为了确保 AI 解决方案准确、公平、透明并保护客户隐私，公司必须建立完善的数据管理和 AI 生命周期系统。
保护消费者的法规在不断扩展；2023 年 7 月，欧盟委员会提出了新的 GDPR 执行标准和一项将于 9 月生效的数据政策。 如果缺乏适当的治理和透明度，公司就会面临声誉受损、经济损失和违反法规的风险。
无论是使用 AI 技术来支持聊天机器人还是编写代码，深度学习、生成式 AI、自然语言处理和其他 AI 工具都有无数种方式被用来优化业务运营和客户体验。以下是人工智能的一些商业应用示例：
企业正在利用 AI 实现应用程序现代化、助力企业 IT 运营，利用 AI 实现编码、部署和扩展的自动化。例如，Project Wisdom 允许使用 Red Hat Ansible 的开发人员通过自然语言界面将编码命令作为简单的英语句子输入，并获得自动生成的代码。该项目是名“AI for Code”的 IBM 计划和 IBM CodeNet 项目发布的成果，CodeNet 是旨在教授 AI 编程的同类数据集中规模最大的。
AI 可以通过聊天机器人、数字助理和其他客户界面有效地大规模实现个性化体验。全球最大的餐饮公司 McDonald's 正在利用 IBM Watson AI 技术和自然语言处理 (NLP) 构建客户服务解决方案，以加快自动接单 (AOT) 技术开发。这不仅有助于跨市场扩展 AOT 技术，还有助于处理包括新增语言、方言和菜单变化在内的集成问题。
当 IBM 在北美实施 IBM watsonx Orchestrate 作为 IBM Consulting 试点项目的一部分时，该公司在一个季度内节省了 12,000 小时的手动晋升评估任务时间，将原本需要 10 周的流程缩短至 5 周。该试点还使获得重要的人力资源洞察分析变得更容易。借助其数字工作者工具 HiRo，IBM 的人力资源团队现在可以更清楚地了解每位有晋升机会的员工，并能更快地评估是否已达到关键基准。
商用 AI 具有改善各种业务流程和领域的潜力，尤其是在组织采取 AI 优先策略的情况下。
在未来五年内，我们可能会看到企业通过关注 AI 最近开始取得进展的领域，例如数字劳动力、IT 自动化、安全、可持续发展和应用程序现代化，更快地扩展 AI 项目。
最终，AI 新技术的成功将取决于数据质量、数据管理架构、新兴基础模型和良好的治理。有了这些要素，再加上以业务为导向的务实目标，企业就可以充分利用 AI 带来的机遇。
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。