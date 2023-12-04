在快速发展的商业生态中，许多企业同时面临通货膨胀、供应链中断及复杂劳动力市场等多重挑战。这些因素对盈利能力造成巨大压力。在此背景下，传统规划方法可能阻碍企业针对瞬息万变的机遇与挑战做出快速战略响应。
这正是自主规划的优势所在。该方法使企业能够利用数据驱动型分析、人工智能 (AI) 与自动化技术，迅速准确地制定明智决策，从而以敏捷精准的姿态驾驭现代市场的复杂性。
自主业务规划的核心在于运用创新方法，充分发挥基础模型和生成式 AI 等前沿技术的潜力。它能够赋能企业的销售规划、预算编制与预测流程。其目标并非取代人力，而是使员工能更专注于业务战略层面。该方法可处理大量任务，且仅需极少或完全无需人工干预。
自主业务规划与传统自动化的区别在于，它能够提供增强型、预测性和规范性的洞察，并基于这些洞察实现任务自动化。这不仅提升了敏捷性，更有潜力大幅缩短决策所需时间。
随着数据获取日益便捷，企业逐渐认识到利用数据进行业务与财务规划的重要性。尽管现有先进技术解决方案，企业在使用规划与分析工具时仍面临重大挑战。其中最突出的三个障碍包括：
财务专业人员将过多时间投入手工任务，导致业务规划流程冗长。他们主要忙于重复性工作，以致没有足够时间进行数据分析与深入挖掘。
当决策者基于不可靠的预测和估算制定决策时，将会影响组织的整体战略方向，导致资源错配、增长机遇错失甚至财务动荡等不良后果。
规划工具过高的学习门槛会限制其全面推广，阻碍其在预算编制、投资与预测规划中发挥有效作用。这最终可能导致企业面临不利的财务结果、错失增长机遇并加剧财务风险。
生成式 AI 与基础模型已彻底改变企业和社会的发展格局。几年前看似不可能的未来科技，如今已成为推动我们进入历史性变革时代的切实存在。
Gartner 财务实践副总裁 Alex Bant 指出：“生成式 AI 能向财务规划与分析团队解释预测与预算的偏差，供其在业务评估中使用。还能为高管和董事会整合这些趋势与洞察。”
此外，它代表了业务规划流程多方面的突破性范式转变。其重要影响之一在于提供自然语言交互界面，弥合了复杂财务数据与终端用户之间的鸿沟——通过自动化复杂任务及快速提供洞察指导，使规划人员进阶为高级用户。如今用户能够针对特定情境提出疑问，并获取详尽且富含信息量的解答。
例如，用户在制定计划时可通过助手查询上年支出激增的原因。系统将提供可视化图表与文字解析，将增长归因于季节性因素、特定事件或数据录入异常。用户可设定异常识别的阈值条件，或据此调整计划策略。
这种增强的易用性有望提升生产效率并构建竞争优势，使企业能更快响应市场变化。
IBM Planning Analytics 能够实现跨部门的一体化业务规划自动化，简化流程并促进团队协作，从而快速应对市场波动。
随着生成式 AI 的引入，IBM Planning Analytics 即将进入转型阶段。这一升级将彻底变革业务规划流程，助力企业提升效率，做出更精准、更具战略性的市场决策。
战略规划中未来将引入自然语言 AI 助手，旨在通过提供与 Planning Analytics 直观轻松的交互来降低使用门槛。这种增强体验不仅使用户能够获取有价值的信息与洞察，更赋予他们以更友好、更直观的方式与数据互动的能力。
例如，用户可以询问：“如何制定最佳员工排班方案，既能平衡工作量又能降低人力成本？”凭借与基础模型的深度融合愿景，自 2021 年通过集成 IBM 决策优化技术（IBM ILOG CPLEX）持续提供规范性洞察的 IBM Planning Analytics，将能够解读用户需求，分析相关数据与参数，并提供建议排班方案及自然语言解析。
IBM 致力于让 AI 成为咨询顾问般的合作伙伴，运用先进优化技术提出最优策略，推荐精准行动方案，助力企业在复杂商业场景中达成预期目标并降低风险。
重要声明：IBM 可能随时更改或撤销关于未来方向与意图的陈述，恕不另行通知。这些陈述仅代表当前目标与方向。
了解发生了什么、为什么、可能会发生什么以及您能做些什么。凭借其清晰的分步式推理方式，Project Ripasso 可为每一位业务用户提供洞察分析，帮助其以思考的速度做出自信决策。
企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。