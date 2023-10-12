我们如今交互最多的 AI 应用的早期迭代都是基于传统机器学习模型构建的。这些模型依赖由数据科学家开发和维护的学习算法。换句话说，传统的机器学习模型需要人工干预来处理新信息，并执行初始训练之外的任何新任务。

例如，Apple 于 2011 年将 Siri 作为 iOS 的一项功能。这个早期版本的 Siri 经过训练，可以理解一组非常具体的陈述和请求。扩大 Siri 的知识库和功能需要人工干预。

然而，自 2012 年人工神经网络取得突破性进展以来，机器得以进行强化学习并模拟人类大脑处理信息的方式，这确保了 AI 能力一直在稳步发展。

与基本机器学习模型不同，深度学习模型支持 AI 应用程序学习如何执行需要人类智能的新任务、采取新行为并在没有人工干预的情况下做出决策。因此，深度学习实现了跨行业的任务自动化、内容生成、预测性维护等功能。

由于深度学习和其他方面的进步，AI 领域仍处于不断快速变化的状态。我们对实现的 AI 和理论的 AI 的集体理解在持续变化，这意味着 AI 类别和 AI 术语可能因来源不同而不同（和重叠）。然而，AI 的类型可以通过检视两个总括性的类别来大体理解，即 AI 能力和 AI 功能。