MTTR 与 MTBF：有什么区别？

企业日常运营依赖各种系统和设备维持顺畅运转。但所有系统都不可避免需要维护。无论是如 IT 服务网络这类无形软件因漏洞累积导致重要功能失效，迫使开发人员紧急修复。还是像快餐店里因 O 形环损坏而停工的冰淇淋机这类实体设备。

从多站点 IT 系统到单个灯泡，万物终会故障。突发性停机可能带来严重后果， 设施维护 工程师和技术人员需提前规划，以便在故障发生时迅速采取措施。其核心目标是最大限度减少停机时间，从而降低因生产力损失、收入减少或客户不满所产生的相关成本。

减少停机时间的方式多种多样。例如，企业可通过在技术员现场配备充足备件，缩短设备维修耗时。或通过观察维修流程寻找更高效的修复方法及更快捷的技术员通知机制。更进一步，还可投资使用寿命更长、性能更优的工具来减少维修频次。

但要了解如何提升系统与组件的可靠性，我们首先需要掌握其可靠性的衡量方法。 平均修复时间 (MTTR) 与 平均故障间隔时间 (MTBF) 是 设施维护领域常用于衡量系统或产品可靠性的两项故障指标。尽管这两个缩写相关，但其含义不同，分别用于解答不同的问题。

首先让我们解读 MTBF。