平均故障间隔时间 (MTBF) 是衡量系统或组件可靠性的指标。它是维护管理的关键要素，代表系统或组件在发生故障之前的平均运行时间。
MTBF 公式通常用于衡量工业或电子系统的可维护性，因为在这些系统中，一个部件的故障可能会导致严重的停机甚至安全风险，但 MTBF 也适用于多种类型的可修复系统和不同的行业。
它可以帮助衡量制造工厂、能源网、信息网络和无数其他用例的整体可靠性。
MTBF 的计算方法是将总运行时间除以在此期间发生的故障次数。结果是一个平均值，可用于估计系统或组件的预期使用寿命。
需要注意的是，MTBF 是一个平均时间，并不保证特定系统或组件在整个 MTBF 期间都不会出现故障。
故障的实际间隔时间可能差别很大，在平均无故障时间之前或之后发生故障的情况并不少见。此外，MTBF 没有考虑故障的严重程度或它们对操作或安全的影响。
MTBF 值是衡量可靠性的一个指标，但它并不是可靠性的保证。它衡量预期发生故障的频率，但不一定考虑每个外部因素。
环境条件、维护实践和使用模式会影响系统或组件的可靠性，因此使用 MTBF 作为众多工具之一来更详细地描述系统或组件的整体运行状况至关重要。确定 MTBF 为我们提供了一个衡量一段时间内故障次数的有用指标，但并不能解释问题发生的原因。
高 MTBF 并不意味着故障永远不会发生，只是故障发生的可能性较小。所有系统和组件的生命周期都是有限的，磨损、环境条件和制造缺陷等各种因素都可能导致故障的发生。
可靠性工程师可以使用 MTBF 来比较相似系统或组件的可靠性，但不能直接在不同系统或组件之间进行比较。这是因为 MTBF 在很大程度上取决于运行条件、使用模式以及被评测系统或组件的其他特定因素。
要在不同的用例下对“良好”的 MTBF 进行有意义的定义是很困难的，而且可能是不可取的。一个系统的良好 MTBF 可能与另一个类似用例的良好 MTBF 有所不同。
首先，让我们定义范围。我们必须定义所讨论的系统或组件，以及操作条件，包括环境因素和使用模式。然后，我们收集系统或组件的运行时间数据，包括每个运行周期的开始时间和结束时间。
然后，我们记录在运行时间内发生的故障次数。最后，我们可以通过将总运行时间除以故障次数来计算 MTBF。结果以小时表示，但可以是任何时间单位。
例如，假设您要计算一个电机的 MTBF，该电机每天运行 8 小时、每周运行 5 天，总共运行 1 年。在此期间，电机出现故障 4 次。要计算 MTBF：
总运行时间 = 8 小时/天 x 5 天/周 x 52 周 = 2,080 小时
故障数 = 4
MTBF = 总运行时间 / 故障数 = 2,080 小时 / 4 = 520 小时
电机的 MTBF 为 520 小时。这意味着，在出现故障之前电机平均可以运行 520 小时。实际上，电机可能会在 520 小时之前或之后发生故障，我们无法理解电机为什么会发生故障，但这个平均时间是一个有用的指标。
这是一个起点，它使我们能够基本了解系统或组件在可靠性方面的表现，并帮助我们分析趋势，这有助于我们了解维护策略的总体效用。
维护管理员使用一系列公式来了解其资产运行状态。他们越来越多地在企业资产管理 (EAM) 框架内使用计算机化维护管理系统 (CMMS)，以便更容易、更频繁地获取此类信息。
MTBF 的倒数是故障率，用于衡量一段时间内的故障次数。它不是以平均小时数来表示，而是以比率来表示。故障率与正常运行时间或运行可用性无关，它只反映故障比率。
另一个维护指标是平均修复时间 (MTTR)，它表示恢复给定组件或系统的正常运行时间所需的平均时间。MTTR 用于优化修复时间。
维护工程师的清单上也经常列出平均故障时间 (MTTF)。这是指不可修复的组件和系统。它们不可避免地会出现故障，需要完全更换而不是维修。
另一个工具是根本原因分析，这是一种发现问题根本原因以确定最佳解决方案的方法。
由于多种因素，计算 MTBF 可能具有挑战性，这些因素包括
数据可用性：计算 MTBF 的最大挑战之一是数据的可用性和质量。为了计算 MTBF，需要有关系统或组件的故障次数和运行时间的数据。如果没有这些数据或数据质量较差，要准确计算 MTBF 就会很困难。
复杂系统：在有许多组件的复杂系统中，确定导致故障的具体组件可能具有挑战性。这样就很难准确计算单个组件的 MTBF。
时间范围：衡量故障和运行时间的时间范围会对计算出的 MTBF 产生重大影响。如果时间太短，MTBF 可能无法反映系统或组件的真实可靠性。
维护计划：维护方法会影响计算出的 MTBF。如果维护团队过于频繁地执行预防性维护，故障发生的频率可能不足以准确计算 MTBF。如果不经常进行维护，故障可能会更频繁地发生，从而导致人为地降低 MTBF。
不断变化的运行条件：温度、湿度和振动等运行条件会影响系统或组件的可靠性。如果这些条件随着时间的推移而变化，准确计算 MTBF 就会变得非常困难。
通过应对这些挑战并收集准确的数据，企业可以更好地了解系统和组件的可靠性，并采取措施提高 MTBF，减少故障次数和由此导致的停机时间，提高运营效率。
提高 MTBF 可以减少给定时间段内的故障次数，从而为企业和行业带来一系列益处。主要优点包括：
提高可靠性：提高 MTBF 可以提高系统和组件的可靠性。这可以帮助企业减少停机时间，提高生产力并最大限度地降低安全事故风险。
提高客户满意度：通过延长运营时间并减少故障次数和由此导致的停产，企业可以以更低的成本生产出更高质量的产品，从而提高客户满意度。这还可以提高客户忠诚度和回头客数量。
降低维护成本：通过在导致计划外停机之前识别潜在问题，企业可以制定更智能的维护策略并降低总体维护成本。预防性维护通常比反应性维护成本更低。
延长设备使用寿命：提高 MTBF 可以延长设备的使用寿命。这可以帮助企业减少资本支出并延长资产的使用寿命。
更好的质量控制：提高 MTBF 通常涉及提高制造过程中的质量控制。这可以减少缺陷并提高产品质量。
增强安全性：在航空航天、国防和医疗保健等行业，提高 MTBF 可以降低组件或系统故障的风险，从而增强安全性。
改善 MTBF 可以为企业和行业带来一系列好处。
改善 MTBF 通常涉及识别和解决故障的根本原因。以下是一些提高 MTBF 的常用方法：
设计改进：设计更改可以通过解决潜在的故障点来提高系统或设备的可靠性。这可能包括使用更高质量的材料、增加冗余或改进关键组件的设计。
预防性维护：定期维护和检查可以在潜在问题导致故障之前发现它们。预防性维护包括润滑、清洁和更换磨损或损坏的部件等任务。
培训和教育：适当的培训和教育可以帮助可靠性工程师识别潜在问题并正确执行维护任务。这可能包括有关正确操作程序、故障排除方法和维护任务的培训。
改进测试和质量控制：改进制造过程中的测试和质量控制有助于在潜在缺陷影响客户之前予以识别和解决。这可能包括制造过程中的缺陷测试，以及发货前的质量控制检查。
数据分析和监视：数据分析和监视可以帮助识别可能导致故障的趋势和模式。通过分析来自传感器、日志和其他来源的数据，可以在导致故障之前识别和解决潜在问题。
总之，要提高 MTBF，就必须在系统或组件生命周期的每个阶段采用系统化的方法来识别和解决导致停机的潜在原因。通过改进设计、维护、培训、质量控制和监控，可以提高 MTBF，从而增加可靠性和正常运行时间。
在许多领域，MTBF 都是计算特定时间段内故障次数的有用工具。
在电子和半导体行业，MTBF 是确定微芯片、电路板和电源等可维修项目和系统可靠性的有用指标。
MTBF 通常用于设计和测试阶段，以确保组件满足可靠性要求。
MTBF 在制造业中用于衡量设备的可靠性。通过对机器进行 MTBF 计算，制造商可以发现潜在的问题，并在故障发生前安排维护或更换，因为故障可能导致代价高昂的停机时间和生产力损失。
MTBF 在航空航天和国防工业中至关重要，因为部件的故障会对安全造成严重影响。当人的生命受到威胁时，最大限度地延长燃料和氧气供应系统等关键系统的总正常运行时间至关重要。
MTBF 用于确保组件和系统符合可靠性要求，并在潜在问题成为安全风险之前将其识别出来。
MTBF 在汽车行业中用于测量发动机、变速箱和电子系统等部件的可靠性。
通过跟踪 MTBF，制造商可以识别设计或制造问题，并在故障发生之前采取纠正措施。
在医疗设备行业，MTBF 用于确保心脏起搏器、胰岛素泵和核磁共振成像仪等设备符合可靠性要求，不会对患者安全构成威胁。
使用 IBM Maximo Application Suite 将维护、检查和可靠性系统统一到一个平台中，充分释放企业资产的潜力。这是一个云端综合解决方案，利用 AI、IoT 和高级分析的强大功能，最大限度地提高资产性能、延长资产生命周期、最大限度地降低运营成本并减少停机时间。