MTBF 公式通常用于衡量工业或电子系统的可维护性，因为在这些系统中，一个部件的故障可能会导致严重的停机甚至安全风险，但 MTBF 也适用于多种类型的可修复系统和不同的行业。



它可以帮助衡量制造工厂、能源网、信息网络和无数其他用例的整体可靠性。

MTBF 的计算方法是将总运行时间除以在此期间发生的故障次数。结果是一个平均值，可用于估计系统或组件的预期使用寿命。

需要注意的是，MTBF 是一个平均时间，并不保证特定系统或组件在整个 MTBF 期间都不会出现故障。



故障的实际间隔时间可能差别很大，在平均无故障时间之前或之后发生故障的情况并不少见。此外，MTBF 没有考虑故障的严重程度或它们对操作或安全的影响。

MTBF 值是衡量可靠性的一个指标，但它并不是可靠性的保证。它衡量预期发生故障的频率，但不一定考虑每个外部因素。



环境条件、维护实践和使用模式会影响系统或组件的可靠性，因此使用 MTBF 作为众多工具之一来更详细地描述系统或组件的整体运行状况至关重要。确定 MTBF 为我们提供了一个衡量一段时间内故障次数的有用指标，但并不能解释问题发生的原因。

高 MTBF 并不意味着故障永远不会发生，只是故障发生的可能性较小。所有系统和组件的生命周期都是有限的，磨损、环境条件和制造缺陷等各种因素都可能导致故障的发生。

可靠性工程师可以使用 MTBF 来比较相似系统或组件的可靠性，但不能直接在不同系统或组件之间进行比较。这是因为 MTBF 在很大程度上取决于运行条件、使用模式以及被评测系统或组件的其他特定因素。



要在不同的用例下对“良好”的 MTBF 进行有意义的定义是很困难的，而且可能是不可取的。一个系统的良好 MTBF 可能与另一个类似用例的良好 MTBF 有所不同。