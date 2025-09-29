平均修复时间 (MTTR) 的计算方法是，将特定故障导致的总修复时间除以特定时期内执行的总修复次数。MTTR 公式为：

MTTR = 维修总时间/维修次数

要准确衡量 MTTR，必须跟踪检测故障所需的时间、诊断问题所需的时间以及修复问题所需的时间。这可以帮助组织确定需要改进流程的领域，缩短设备或系统的维修时间，最终提高设备或系统的可用性和可靠性。

假设一家公司的生产线出现机械故障，导致需要花费三个小时的维修时间才能解决问题。同一个月内，由于各种问题，设备共进行了两次维修。

要计算该月生产线的 MTTR，我们将使用以下公式：

因为 MTTR 的意思是“维修总时间”除以“维修次数”。

MTTR = 3 小时/2 次维修

MTTR = 1.5 小时

因此，生产线当月的 MTTR 为 1.5 小时。通过跟踪正常运营的 MTTR，公司可以识别趋势、改进维修流程并减少停机时间，最终提高利润。