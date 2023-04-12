在任何组织中，即使在最好的情况下，问题和事故也是不可避免的。虽然在问题出现时治标不治本的做法可能很吸引人，但治标不治本本质上是一个反应过程，几乎肯定会导致一系列问题反复出现，而且往往会恶化。

合乎道德、积极主动、经营良好的公司和采取被动方法的公司都会遇到问题，但前者遇到的问题更少，恢复得更快，因为他们会优先考虑根本原因分析 (RCA) 。

根本原因分析 (RCA) 可帮助组织破译问题的根本原因，确定适当的纠正措施，并制定计划以防止未来再次发生。它旨在实施根本问题的解决方案，以提高整体运营效率。