工作单是任何组织执行维护策略的驱动力。当经理提交维护请求时，接收请求的实体会创建正式的纸质和/或数字文档，其中包括维护任务的所有详细信息，并概述完成任务的流程。该文档称为工作单。工作单还可能包括以下信息：

处理工单的公司

作业地点



任何技能、工具和/或材料要求

授权方

被指派执行任务的技术人员或服务提供商

预计完工成本

材料和人工价格估算

预期完工日期

实际完工日期

优先级

工作单的主要目的是让维护工作中的各方都能及时了解工作流程。如果使用得当，工作单可帮助组织有效地组织、沟通和跟踪部门或组织内的维护工作。

