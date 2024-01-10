主页 Industries 汽车 变革性的汽车 IT 解决方案
利用人工智能和混合云技术简化生产流程，并对软件定义的车辆进行创新性研发
阅读报告：智能网联汽车在迅猛的数据洪流中抢占先机
自动化工厂生产线上的电动车车架
利用您的数据提高生产力和创新能力

汽车制造商掌握着大量数据，并以数量级的速度增长。新产品功能、软件更新和自主测试要求对工程、生产和客户服务进行数据管理。

与 IBM 的合作有助于汽车制造商利用现有基础设施，按照自己的节奏实现现代化。通过利用 IBM 人工智能、自动化、混合云和零信任技术，汽车制造商可以打造更快速、更智能、更安全和更灵活的业务。

 

IBM 发布2024年大中华区战略：聚焦企业级 AI，发力汽车行业！

IBM咨询与长城汽车达成长期合作协议，以集成供应链为切入点助其构建全新价值管理体系

解决方案

有效管理人工智能训练、验证和确认的测试数据，加速自动驾驶竞赛的开发
工业边缘的数据基础

将来自任何地方的数据组合在一起，并在边缘应用人工智能，以增强预测性决策的能力

智能自动化

通过智能工作流程提高各职能人员的生产力，使人们能够更快地实现更高价值的成果

 追求零缺陷，零停机时间

通过智能资产绩效管理提高产品质量、设备正常运行时间、资产寿命和工人安全

 零信任安全性

将安全性从单点解决方案转变为端到端、跨平台方法，以保护您的互联产品、云和边缘环境

 基于模型的系统工程 (MBSE)

随着产品复杂性的增加，行业也越来越需要更好的基于模型的系统设计。MBSE 方法使多个团队能够协作分析需求、优化设计决策并执行彻底的功能验证。团队还可执行设计评审、实现自动化交付。 需求管理

成功案例 软件定义汽车平台

Red Hat 和 General Motors 合作开发了经过功能安全认证的车载操作系统。

 安全的自动驾驶解决方案

Continental 实现了更快速、更灵活的数据存储，用于训练 AI 模型

 更智能的数字化工厂

Toyota 专注于零停机和零缺陷，以保持生产线正常运转

 工业运营的威胁检测

Andritz 保护工业厂房、设备、软件和人员免受网络威胁

 将可持续发展目标付诸行动

Celestica 为一家工业企业提供 ESG 数据收集和报告服务
洞察 实现未来可持续交通的契机


汽车行业领导者和消费者分享了对于汽车行业风头转向电动汽车行业的看法。现在这个拐点已经到了吗？

 

 阅读报告 X-Force Threat Intelligence Index


网络攻击和勒索不断增加。了解攻击者的战术和目标，才能在威胁面前保持领先。

 

 访问威胁情报页面 ESG 最后通牒：关乎盈利与生存


环境、社会和治理不是对业务绩效的拖累。它是推动盈利和增长的加速器。

 

 阅读报告 迈向数字化未来


汽车行业一百年来一直采用单一的商业模式：设计、生产、销售和服务车辆。但是根本性的变化即将到来。

 

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