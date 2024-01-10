汽车制造商掌握着大量数据，并以数量级的速度增长。新产品功能、软件更新和自主测试要求对工程、生产和客户服务进行数据管理。
与 IBM 的合作有助于汽车制造商利用现有基础设施，按照自己的节奏实现现代化。通过利用 IBM 人工智能、自动化、混合云和零信任技术，汽车制造商可以打造更快速、更智能、更安全和更灵活的业务。
IBM 发布2024年大中华区战略：聚焦企业级 AI，发力汽车行业！
IBM咨询与长城汽车达成长期合作协议，以集成供应链为切入点助其构建全新价值管理体系
将来自任何地方的数据组合在一起，并在边缘应用人工智能，以增强预测性决策的能力
通过智能工作流程提高各职能人员的生产力，使人们能够更快地实现更高价值的成果
通过智能资产绩效管理提高产品质量、设备正常运行时间、资产寿命和工人安全
将安全性从单点解决方案转变为端到端、跨平台方法，以保护您的互联产品、云和边缘环境
随着产品复杂性的增加，行业也越来越需要更好的基于模型的系统设计。MBSE 方法使多个团队能够协作分析需求、优化设计决策并执行彻底的功能验证。团队还可执行设计评审、实现自动化交付。 需求管理
Red Hat 和 General Motors 合作开发了经过功能安全认证的车载操作系统。
Continental 实现了更快速、更灵活的数据存储，用于训练 AI 模型
Toyota 专注于零停机和零缺陷，以保持生产线正常运转
Andritz 保护工业厂房、设备、软件和人员免受网络威胁
Celestica 为一家工业企业提供 ESG 数据收集和报告服务