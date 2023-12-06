随着零售行业向更加数字化、按需消费的转变，AI 正成为零售商更好地了解和满足这种不断变化的消费者行为的秘密武器。随着高度个性化的网上购物、直接面向消费者的模式和快递服务的兴起，生成式 AI 可以进一步帮助释放各种各样的优势，从而改善客户服务、人才转型和应用程序的性能。

生成式 AI 擅长处理各种数据源，例如电子邮件、图像、视频、音频文件和社交媒体内容。这些非结构化数据构成了创建模型和生成式 AI 持续训练的支柱，因此随着时间的推移可以保持有效性。利用这些非结构化数据可以方方面面支持零售业务，包括通过聊天机器人增强客户服务和促进更有效的电子邮件路由。在实践中，这可能意味着引导用户找到适当资源，无论是让他们与正确的智能体联系，还是引导他们找到相应的用户指南和常见问题解答。

零售商认识到需要围绕 AI 制定战略，并将其融入到运营的多个方面。根据 IBM 最新的CEO 研究，行业领导者越来越关注利用 AI 技术来推动收入增长，接受调查的零售业 CEO 中有 42% 表示，他们将在未来三年内依靠生成式 AI、深度学习和机器学习等 AI 技术来取得成果。这一数据与 IDC Europe 最近进行的一项研究非常接近，该研究发现，全球 40% 的零售商和品牌正处于生成式 AI 的试验阶段，而 21% 的零售商和品牌已经在投资生成式 AI 的应用实施。

这些投资的影响将在未来几年显现。研究分析公司 IHL Group 最近预测， 到 2029 年 ，生成式 AI 将对零售企业产生 9.2 万亿美元的财务影响。目前，生成式 AI 仅占 2023 年零售行业底线影响的 9% ，但 IHL 预计，到 2029 年，生成式 AI 将增长到占总财务影响的 78% ，届时总额将达到 4.4 万亿美元。