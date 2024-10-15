1. 基于菜单或按钮的聊天机器人

基于菜单或基于按钮的聊天机器人是最基本的聊天机器人类型，用户可以通过单击最能代表他们需求的脚本菜单中的按钮选项来与其交互。根据用户点击的内容，简单的聊天机器人可能会提示另一组选项供用户选择，直到到达最合适的具体选项。从本质上讲，这些聊天机器人的运作方式就像一个决策树。

虽然这些聊天机器人可提供简单的功能且有助于解答用户提出的重复、直白问题，但它们在面对更细微的请求时则可能会遇到困难，因为它们仅限于提供预定义的答案选项。首先，此类聊天机器人可能需要更长时间来了解客户的需求，尤其是当用户在不断缩小范围直至找到最终选项之前必须经历菜单按钮的多次反复。其次，如果用户的需求未包含在菜单选项中，聊天机器人则会毫无用处，因为它不提供自由文本输入字段。

2. 基于规则的聊天机器人

基于规则的聊天机器人在基于菜单的聊天机器人的简单决策树功能上构建，采用条件式 if/then 逻辑来开发对话自动化流程。基于规则的机器人本质上充当交互式常见问题解答，对话设计者对预定义的问答选项组合进行编程，以便聊天机器人可以理解用户的输入并准确响应。

这些类型聊天机器人的运行以基本的关键字检测为基础，相对容易训练，并且在被问到预定义问题时运行良好。然而，就像僵化的、基于菜单的聊天机器人一样，这些聊天机器人在面对复杂的查询时无法满足要求。这些聊天机器人难以回答对话设计者没有预见的问题，因为它们的输出取决于聊天机器人开发人员预先编写的内容。

由于对话设计者不可能预测所有类型的用户查询并预先对聊天机器人进行编程，因此有限的、基于规则的聊天机器人经常会因为无法领会用户的请求而陷入困境。当聊天机器人无法理解用户的请求时，它就会错过重要的细节，并要求用户重复已经分享过的信息。这会导致令人沮丧的用户体验，并经常导致聊天机器人将用户转接给现场支持代理。在某些情况下，未启用转接到人工代理，这会导致聊天机器人充当看门人，并使用户感到更加沮丧。

3. 人工智能驱动的聊天机器人

基于规则的聊天机器人的对话流程仅支持预定义的问题和答案选项，而 AI 聊天机器人可以理解用户的问题，无论他们如何措辞。借助 AI 和自然语言理解 (NLU) 功能，AI 机器人可以快速检测用户分享的所有相关上下文信息，从而使对话更加顺畅自然。当人工智能驱动的聊天机器人不确定一个人问的内容，和发现不止一个可以满足请求的操作时，它可以提出澄清问题。此外，它可以显示可能的操作列表，用户可以从中选择符合他们需求的选项。

AI 聊天机器人所依赖的机器学习算法使其能够自行学习，并开发基于用户交互的日益智能的问题和答案知识库。通过深度学习，与最近集成的基于算法的知识的聊天机器人相比，AI 聊天机器人运行的时间越长，就越能理解用户想要完成的任务，并提供更详细、更准确的响应。

会话式 AI 聊天机器人可以记住与用户的对话，并将此上下文整合到其交互中。当与机器人流程自动化 (RPA) 等自动化功能相结合时，用户可以通过聊天机器人体验完成任务。例如，在订购披萨时，餐厅的聊天机器人可以识别再次下订单的忠实顾客，用他们的名字问候他们，记住他们的“常规”订单，并使用他们保存的送货地址和信用卡完成订单。AI 聊天机器人与业务系统深度集成，可以从包含客户订单历史记录的多个来源获取信息，并创建简化的订购流程。

此外，如果用户不满意并需要与人工代理交谈，则可以无缝进行转移。转接后，实时支持代理可以获取聊天机器人对话历史记录，并能够在清楚背景信息的情况下开始通话。

构建 AI 聊天机器人所需的时间可能会因以下若干因素而异：您当前使用的技术堆栈和开发工具、聊天机器人的复杂度、所需的功能、数据可用性以及您是否需要它与其他系统、数据库或平台相集成。通过用户友好的无代码/低代码平台，您可更快地构建 AI 聊天机器人。

借助 watsonx Assistant，聊天机器人可在少量数据上进行训练从而正确理解用户；此外，聊天机器人还可借助搜索功能来进一步增强，以便筛选现有内容并提供针对超出聊天机器人对话设计者最初编程范围的问题的答案。

IBM watsonx Assistant 可通过以下方式来加快虚拟代理的部署速度：

通过使用大型语言模型 (LLM) 以及先进的 NLP 和 NLU 来改进意图识别

内置搜索功能

入门套件，或是与渠道、第三方应用程序、业务系统或“客服中心即服务”平台（例如，Nice CXone）的内置集成

根据 2023 年 Forrester 研究 IBM watsonx Assistant 的总体经济影响，IBM 的低代码/无代码界面使一组新的非技术员工能够创建和改进会话式 AI 技能。与从头开始相比，复合型组织创建技能的速度提高了 20%，从而提高了生产力。

4. 语音聊天机器人

语音聊天机器人是另一种对话工具，它允许用户通过与机器人交谈而非打字来与其进行交互。某些语音聊天机器人可能较为简单。有些用户可能会对他们遇到的交互式语音应答 (IVR) 技术感到沮丧，尤其是当此类系统无法从预先编程的菜单选项中检索用户正在寻找的信息而让用户持续等待时。但是，该系统正随着人工智能的发展而发展。

人工智能驱动式语音聊天机器人可提供与 AI 聊天机器人相同的先进功能，但它们会部署在语音渠道内，并使用“文本转语音”与“语音转文本”技术。在 NLP 的帮助下，通过与计算机和电话技术相集成，语音聊天机器人如今已可理解口述的问题、分析用户的业务需求并以对话的语气提供相关回复。这些元素可提高客户参与度和人工代理满意度，从而提升呼叫解决率并减少等待时间。

虽然聊天机器人和语音机器人均旨在识别用户的需求并提供有用的回复，但语音聊天机器人可提供更快捷、更方便的沟通方式，因为它无需用户键入内容或单击下拉菜单选项即可更轻松地获得实时答案。

5. 生成式 AI 聊天机器人

具有生成式 AI 功能的下一代聊天机器人可以借助其理解常用语言的流畅性、适应用户谈话风格的能力以及在回答用户问题时运用同理心来提供更强的功能。虽然会话式 AI 聊天机器人可以消化用户的问题或评论，并生成类似真人的响应，但生成式 AI 聊天机器人可以通过生成新内容作为输出来更上一层楼。基于训练所用 LLM，这些新内容可能涵盖高质量文本、图像和声音。具有生成式 AI 的聊天机器人接口可以识别、归纳、翻译、预测和创建内容，以响应用户查询，而无需人工交互。