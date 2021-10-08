交互式语音应答 (IVR) 是一种自动电话系统技术，利用该技术，呼叫者无需与真人客服交谈，即可接收或提供信息，或使用语音或菜单输入提出请求。IVR 由预先录制的消息传递或文本转语音技术提供支持，并具有双音多频 (DTMF) 接口。
如果交互式语音应答 (IVR) 系统检索不到呼叫者所请求的信息，那么编程化菜单选项可以提供呼叫路由帮助，将呼叫者发送给相应的代表以获得帮助。通过集成计算机和电话技术，IVR 软件可以改善呼叫流程，减少等待时间，从而提高整体客户满意度。
Moviefone 是 20 世纪 90 年代最有名、最成功的 IVR 技术应用之一。由于当时的互联网不像今天这样易于访问，电影观众会打电话并提供他们的邮政编码，以获取他们附近营业的电影院列表以及这些电影院放映的电影和放映时间。虽然 Moviefone 是过去的产品，但其底层技术却一直在沿用，主要用于在呼叫中心内提供客户支持并减少客户服务代表的通话量。
当前，IVR 软件仍在不断发展。自然语言处理技术的发展让呼叫者现在可以采用更多方式，通过电话与计算机进行交互。更加先进的 IVR 软件不再使用按键式系统，而是支持呼叫者通过电话表达自己的需求。然后，通过语音识别，IVR 系统可以实时理解和响应他们的查询。
IVR 系统通过为客户提供自助服务选项来改善客户体验，让他们不需要客户支持人员的帮助即可访问所需信息。该系统还减少了呼叫中心的通话量，减少了等待时间，并降低了企业的运营成本。
IVR 既可用于公共交换电话网络 (PSTN)，也可用于 IP 语音 (VoIP) 网络。交互式语音应答 (IVR) 电话系统通常由以下部分组成：
通常从这里构建三种类型的 IVR 系统之一。
交互式语音应答技术同时为大型企业和小型企业提供了竞争优势，并改进了他们的自动化工作。一些主要优势包括：
虽然交互式语音应答可以为企业带来优势，但该技术仍然存在有待解决和优化的局限性。组织应至少监控最常用选项的指标：平均等待时间和成功率。挑战包括以下方面
IVR 系统部署不当会导致呼叫放弃率较高，并带来负面的客户情绪。如果客户服务满意度较低，客户可能留下负面评论，并经由公共社交媒体进行投诉，进而损害品牌形象，因此，企业在部署 IVR 联络中心解决方案时应深思熟虑。
交互式语音应答 (IVR) 解决方案已被广泛应用于各行各业。下面我们将更深入研究这些用例。
银行业务：IVR 可用于银行和金融领域的各项任务，例如提供账户查询，包括账户余额和贷款申请状态，以及支持投资组合的交易、激活和更改。
客户服务：客户服务呼叫中心可以横跨多个行业。组织可以配置呼叫中心来处理大量来电，他们可以利用自动菜单和预先录制的消息来处理客户查询和投诉。有些 IVR 解决方案包含一个回拨选项，这种情况下，客户会在队列中等待，当客服准备好为他们提供帮助时，客户就会接到一个外呼电话。
教育：研究1表明，教育机构可以实施 IVR 来帮助家长及时查看孩子在学校的表现和出勤情况的状态更新。家长可以在系统中注册，然后输入用户名和密码，以便在以后的通话中访问关键信息。
政府：选民可以致电政府办公室来获取重要信息或提出请求。其中大部分工作都可以通过 IVR 自动完成，例如确认投票地点和时间、发放执照和许可证、缴税或领取失业保险。此外，还可将请求转至对应的部门进行讨论。
医疗保健：IVR 技术可实际应用于医疗保健领域的诸多场景，例如治疗前问卷、患者满意度调查、实验室和预约安排、出院后随访、实验室结果和患者监测。这项研究2 还强调了如何通过提醒患者按时用药来提高患者的整体满意度。
酒店和旅行：预订、取消以及客户服务联络人可以加快并改善航空公司、酒店、铁路和汽车租赁公司的客户服务。通过确定通话原因（预订、计划变更、延误），可以将客户直接转接至正确的部门。
零售和电子商务：客户现在可以方便快捷地核查送货和退货状态。零售业的自助服务或实时聊天可以回答许多客户问题，但随后也可以将电话转接至真人客服进行讨论。
IBM watsonx Assistant 可以跨任何应用程序、设备或渠道为客户提供快速、一致且准确的答案。
IBM watsonx Assistant 可为大型、复杂和数据敏感型组织提供所需的安全和可扩展性功能，从而防范客户数据滥用，并在高峰时段为您的虚拟代理提供支持。
IBM® Cloud Pak for Data 是一个开放的、可扩展的数据平台，它提供了一个数据结构，使所有数据在任何云上都可用于人工智能 (AI) 和分析。
IBM watsonx Assistant 帮助企业通过 AI 聊天机器人提供更好的客户体验，该聊天机器人能够理解业务语言，连接到现有的客户服务系统，并可在任何地方部署，具有企业级的安全性和可扩展性。watsonx Assistant 可自动执行重复性任务，并利用机器学习快速高效地解决客户支持问题。