如果交互式语音应答 (IVR) 系统检索不到呼叫者所请求的信息，那么编程化菜单选项可以提供呼叫路由帮助，将呼叫者发送给相应的代表以获得帮助。通过集成计算机和电话技术，IVR 软件可以改善呼叫流程，减少等待时间，从而提高整体客户满意度。

Moviefone 是 20 世纪 90 年代最有名、最成功的 IVR 技术应用之一。由于当时的互联网不像今天这样易于访问，电影观众会打电话并提供他们的邮政编码，以获取他们附近营业的电影院列表以及这些电影院放映的电影和放映时间。虽然 Moviefone 是过去的产品，但其底层技术却一直在沿用，主要用于在呼叫中心内提供客户支持并减少客户服务代表的通话量。

当前，IVR 软件仍在不断发展。自然语言处理技术的发展让呼叫者现在可以采用更多方式，通过电话与计算机进行交互。更加先进的 IVR 软件不再使用按键式系统，而是支持呼叫者通过电话表达自己的需求。然后，通过语音识别，IVR 系统可以实时理解和响应他们的查询。

IVR 系统通过为客户提供自助服务选项来改善客户体验，让他们不需要客户支持人员的帮助即可访问所需信息。该系统还减少了呼叫中心的通话量，减少了等待时间，并降低了企业的运营成本。