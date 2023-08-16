虚拟智能体将自然语言处理、智能搜索和机器人流程自动化 (RPA) 结合在对话式用户界面中 – 通常是聊天机器人。
虚拟代理技术 (VAT) 将自然语言处理、智能搜索和机器人流程自动化 (RPA) 结合在单个会话用户界面（通常为聊天机器人）中，以自动与最终用户开展对话、提供信息和直接执行操作，从而满足用户请求。
领先的虚拟代理解决方案代表了聊天机器人效用的巨大飞跃。通过将会话式 AI 领域的最新进展与语音转文本、光学字符识别 (OCR) 和情感分析结合使用，虚拟代理便可解读开放式用户输入，并准确识别用户的特定目标或“意图”。集成到相关后端系统（例如，CRM 平台或计费基础设施）后，虚拟代理通常可自动执行操作以实现该意图，而无需更多的人为干预。
虽然可为虚拟代理提供支持的某些机器学习与自动化技术已存在多年，但唯有将这些组成部分组装为一个自给自足的系统后，才能提升 VAT 的通用性和工作效率。
虚拟代理、聊天机器人和虚拟助理的用途和功能相互存在某些重叠，并且这些术语和类似术语缺乏正式定义，从而致使它们有时可互换使用。
尽管存在此模糊性，但大众对区分这些相关工具的技术区别仍存有普遍共识。
聊天机器人 是一个统称，泛指可模拟与用户进行实时人工对话的程序。通过语音提示而非书面提示来运行的聊天机器人称为 交互式语音应答 (IVR) 系统。通常，聊天机器人会通过决策树流程来管理客户交互。其中并不一定会涉及人工智能；很多聊天机器人均依赖于一组可识别的预编程输入，而其中每个输入均会触发相应的预设答案。初级聊天机器人无法解析与其编程识别内容不完全一致的输入，而需用户从一系列简单的预写入选项中进行选择，而不是用自己的语言来编写（或说出）输入内容。
虽然大多数虚拟代理技术均涉及可接收并响应请求的聊天机器人，但并非所有聊天机器人均提供真正的 VAT 功能。很多聊天机器人和 IVR 系统仅用于提供或收集基本信息，例如中继商店营业时间或确定要在客户服务中心内将客户路由到何处。
虚拟助理主要并非指代任何软件，而是指提供远程（即虚拟）协助的人员。但有些令人困惑的是，“虚拟助理”（或“虚拟助理软件”）偶尔也会用作所有提供协助的虚拟产品的总称，其中包括 Apple 的 Siri 或 Amazon 的 Alexa 等服务（它们也被称为语音助手或数字助理）。
虚拟代理也称为智能虚拟代理 (IVA) 或智能虚拟助理 (IVA)，但它们不仅仅是高精尖的聊天机器人。虚拟代理的定义不仅涉及会话式 AI（可识别用户自由格式文本或语音的意图），还涉及可实现该意图的步骤的自动化。同时，虚拟代理还可不断提高其执行这两项操作的能力。聊天机器人只能响应，而虚拟代理则可理解、学习并执行。
根据此定义，Siri 或 Alexa 等语音助手可被视为虚拟代理，但“虚拟代理”一词更常指代组织使用以及与企业系统的定制集成。换言之，语音助手通常是您自己的一种延伸：它们会自动执行您要完成的操作，例如发送短信、搜索公共信息或播放歌曲。虚拟代理是您业务的一种延伸：它们可为客户或员工自动执行操作，例如支付账单或更新登录凭据。
希望使用虚拟代理技术来优化其业务的企业有众多选项可供选择。其中每个选项均提供不同程度的定制和集成，且均需不同程度的劳动投入和尖端技术来完成实施和维护。最适合您企业的虚拟代理解决方案取决于 VAT 将解决的特定需求，以及可用于获取和管理 VAT 的资源。
充分了解您的客户旅程对于实现虚拟代理的有效工作至关重要。通过正确识别客户意图以及实现该意图所需的步骤，您可配置虚拟代理，使其自然映射到这些步骤。
专注于错误的目标会使虚拟代理的潜力受到限制，而过于宽泛或高度狭窄的范围也会受到限制。哪些重复的问题、疑问和任务会消耗过多的客户支持带宽？哪些员工需求未得到充分满足？贵公司的哪些业务部门最能从成本节余或时间节余中受益？首先，您网站的“常见问题解答”部分通常便是一个有用的知识库。
虚拟代理能否解决网站或应用程序的某一常见问题？它是否旨在减少联络中心的电话呼叫量？它能否回答 Slack 中提出的常见问题？最终用户与您的虚拟代理进行交互的渠道理应与其服务的意图保持一致。消息传递渠道还可能会影响用户意图的表达方式、虚拟代理的会话式 AI 如何解读和响应这些意图，以及可用于集成的相关工具和系统。
您的虚拟代理不应该也无法处理每一个潜在请求。为较小的问题集提供高质量的解决方案要优于不充分地解决较大的意图列表。当某一用户的意图超出范围时，可将该用户连接到相应的人员以便提供帮助。
每个范围内意图均应映射到实现它所需的相关工具和流程。为实现信息请求，则需借助连接到所有相关数据源的智能搜索功能。基于操作且需机器人流程自动化 (RPA) 的意图可能需要与 CRM 平台、支付基础设施、调度软件或 IT 自助服务门户等系统相集成。
虚拟代理上线并生成结果数据后，应继续对其进行完善和改进。此类改进可能由技术来驱动（例如，通过机器学习来提高 AI 识别意图的能力），也可能由战略来驱动（即，通过评估未充分满足的意图、中断的流程或可扩大虚拟代理应用范围的机会来实现）。
事实证明，成功实施 VAT 可对您企业的财务、物流和员工士气产生积极影响。
虚拟代理可提供各种机会来改善客户体验、面向市场的业务运营以及内部工作效率和协调力。
虽然对虚拟代理技术实施效果的真正全面评估取决于贵企业的具体挑战和目标，但以下三个关键指标可用于衡量 VAT 达成绩效预期结果的程度。
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