会话式 AI 依靠其主要组成部分，能够以自然的方式处理、理解和生成回复。

机器学习 (ML) 是人工智能的一个子领域，由一系列算法、功能和数据集组成，这些要素可以利用经验持续进行自我优化。随着输入的信息越来越多，AI 平台机器可以越来越好地识别各种模式，并通过这种识别来进行预测。

自然语言处理是目前用于会话式 AI，借助机器学习技术进行语言分析的方法。在机器学习出现之前，语言处理方法经历了从语言学到计算语言学，再到统计自然语言处理的演变。在未来，深度学习将推动会话式 AI 的自然语言处理功能取得进一步发展。

NLP 包括四个步骤：输入生成、输入分析、输出生成和强化学习。将非结构化数据转换为计算机可读取的格式，然后进行分析以生成恰当的回复。在学习过程中，底层机器学习算法能够随时间推移而提高回复质量。这四个 NLP 步骤可进一步细分如下：