从早期到深度学习的最新进展，线性代数在 ML 领域无处不在。许多核心机器学习模型都是使用线性代数原理从根本上表达和求解的。在实践中，数据很少是一个简单的单一数字；相反，数据通常以数据集的形式出现：通常是杂乱数据点的集合。线性代数提供了有效整理、操作和分析这些数据的工具。

它允许从业者操作向量、矩阵和张量等对象来表示结构化数据（通常是表格数据）和非结构化数据（例如图像或视频）。这些看似抽象的概念是计算机科学和数据科学家的数据语言。例如，图像可以表示为像素值矩阵，而描述房屋的特征集合（例如社区、年龄和平方英尺）可以表示为线性回归模型中的向量。线性回归将输出建模为输入特征的线性组合，是线性代数在现实世界中运作方式的经典示例。